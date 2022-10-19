蘋果官網突上架iPad 10！果粉揪「1事」怒了：晚買割韭菜

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除此之外，舊版的產品往年都會在新品推出後降價，不過這次卻全面調漲舊款iPad系列價格，其中iPad Air 5漲幅高達2000元，iPad mini 6也貴了2000至3000元不等，讓想購買這兩款產品的新買家成為最大苦主，甚至連Apple Pencil 1、2代都貴上200元。
消息曝光後，讓許多果粉忍不住怒轟，「漲太多了吧」、「是不是有漲價啊？iPad Pro 11 128g以前就要27k？」、「TV降價了，其他漲漲漲」、「舊品還能漲，厲害了蘋果」、「看來暑假BTS買Air5或成最大贏家」、「Air 5早買早享受，晚買割韭菜，舒服」、「突然覺得10月初用購物金買的mini6 12651元值了」、「pencil 2漲200」、「iPad mini也漲2000」、「笑死，iPad 10直接打到之前Air 5的價格怎麼辦呢？Air 5漲上去XD」、「還有漲價的？」、「早買早享受，晚買沒折扣」。
另外，也有網友分析，「匯率貶就會漲，預期續貶就會漲更多一點，Apple慣例了，各國都這樣，日本也漲了一大截」，還有內行人建議，「什麼都沒更動的舊機型漲價真的傻眼，明天上班後各大電商大概也會馬上跟進了，要下手要快」。（編輯：賴禹妡）