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蘋果官網突上架iPad 10！果粉揪「1事」怒了：晚買割韭菜

▲蘋果公司於官網上架新款配置最新的M2晶片iPad Pro。（圖／官方提供）
▲蘋果公司於官網上架新款配置最新的M2晶片iPad Pro。（圖／官方提供）

編輯中心/綜合報導

2022-10-19 07:10:43

美國蘋果公司（Apple）在台灣時間昨（18）日晚間，於官網上架新款配置最新的M2晶片iPad Pro以及第10代iPad，引起網友一陣熱議，不過卻有眼尖的果粉發現，蘋果公司不但新品上架的價格比以往貴，就連舊品也一起調漲，讓不少人不滿直批：「早買早享受，晚買沒折扣！」 

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該名網友在PTT分享蘋果官網即將更新的消息，表示剛剛去改訂單時，發現官網正在更新中，讓他期待地問：「AirPods pro 2要上了嗎？還是新iPad pro？」事後才發現，原來是新款M2 iPad Pro，以及第10代iPad登場，而全新改版的第10代iPad售價14,900元起，相較於上一代的起跳價10900元，這次漲了不少。 

▲iPad Pro M2晶片。（圖／官方提供）
▲蘋果公司於官網上架新款配置最新的M2晶片iPad Pro。（圖／官方提供）
除此之外，舊版的產品往年都會在新品推出後降價，不過這次卻全面調漲舊款iPad系列價格，其中iPad Air 5漲幅高達2000元，iPad mini 6也貴了2000至3000元不等，讓想購買這兩款產品的新買家成為最大苦主，甚至連Apple Pencil 1、2代都貴上200元。 

消息曝光後，讓許多果粉忍不住怒轟，「漲太多了吧」、「是不是有漲價啊？iPad Pro 11 128g以前就要27k？」、「TV降價了，其他漲漲漲」、「舊品還能漲，厲害了蘋果」、「看來暑假BTS買Air5或成最大贏家」、「Air 5早買早享受，晚買割韭菜，舒服」、「突然覺得10月初用購物金買的mini6 12651元值了」、「pencil 2漲200」、「iPad mini也漲2000」、「笑死，iPad 10直接打到之前Air 5的價格怎麼辦呢？Air 5漲上去XD」、「還有漲價的？」、「早買早享受，晚買沒折扣」。 

另外，也有網友分析，「匯率貶就會漲，預期續貶就會漲更多一點，Apple慣例了，各國都這樣，日本也漲了一大截」，還有內行人建議，「什麼都沒更動的舊機型漲價真的傻眼，明天上班後各大電商大概也會馬上跟進了，要下手要快」。（編輯：賴禹妡） 

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