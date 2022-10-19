台北最強摩鐵是誰？內行喊「2字」推爆：以為在森林洗澡
許多愛侶為了情趣，都會到汽車旅館增添新鮮體驗，對此就有網友求助，近期打算和女友換換口味，想知道台北最強的摩鐵到底是哪一間？貼文曝光後，最多人秒點名「沐蘭」，大讚：「第一次去沐蘭，還以為我在森林裡洗澡！」
該名網友在Dcard中貼文，他以「台北最強摩鐵是哪間」為題，表示和女友交往2年，「在家裡跟在旅館都玩過，已經玩到沒想法了」，因此想換換口味，找一間摩鐵增加新體驗，但因為沒有經驗，對台北摩鐵也不熟，只記得幾家名氣較大的，「設施好像都大同小異，不外乎是超大的床、按摩浴缸、游泳池、KTV之類的」，讓他求助內行人：「想問問有經驗的各位，台北最強摩鐵是哪間，有沒有推薦一定要住過一次的？」
貼文一出，最多人點名台北市中山區的「沐蘭」，「沐蘭」、「沐蘭＋1」、「前幾天才去沐蘭台中 真的蠻讚的」、「沐蘭大空間裝潢很漂亮」、「第一次去沐蘭，還以為我在森林裡洗澡」、「我也推台北沐蘭」、「沐蘭超推！」、「沐蘭真的不錯，又大又舒適，有的還有落地鏡」。
網友推薦的第二名則是新北市三重區的「江月行館」，「江月行館，讚」、「三重江月還滿不錯的」、「三重江月不錯，有提供面膜還有蠟燭香薰」、「三重江月」、「江月行館」。
另外，也有不少人點名新北市汐止區的「慾望實境娛樂汽車旅館」，「慾望～主題房真的滿好玩的」、「不是有捷運包廂、診療間之類的」、「汐止慾望實境汽車旅館，可以挑房型」、「新北汐止慾望汽車旅館，主題式」。（編輯：賴禹妡）