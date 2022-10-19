漢堡王可樂和華堡變抱枕 麥當勞X哆啦A夢今開搶縮小燈
漢堡王竟然把百事可樂和經典華堡變抱枕？10月華堡日超驚喜，10/22～10/25除了買指定套餐除了送小華堡，還可再抽限量「好眠午睡組」，巨可愛軟萌華堡抱枕，不只可以躺、還可以掀開華堡直接坐起來！而台灣麥當勞聯名《哆啦A夢》新推「DORAEMON祕密道具抱枕」，首波「縮小燈」與「時光布」今（19）日開搶，10/26還有「任意門」，大家手刀衝刺快收藏。
漢堡王華堡再創趣味哏！10月華堡日驚喜突襲，10/22～10/25買指定套餐除了送小華堡，還可再抽限量「好眠午睡組」，凡於漢堡王官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日，並輸入幸運優惠6碼「LOVEBK」即享「免費小華堡」乙顆；同時這次竟然加碼推出抽獎好禮。漢堡王全新限量150組「好眠午睡組」，設計超軟萌華堡兩用坐墊、及百事可樂午睡枕讓大家抱緊處理。
巨可愛的軟萌華堡抱枕，把手中愛吃的華堡放超大，不只午睡可以拿來躺、還可以掀開華堡直接坐起來！簡直把自己夾在美味的華堡中，可愛又有趣；再搭配百事可樂抱枕，就是超人氣下午茶組合。「好眠午睡組」除了預訂華堡日可抽，只要活動期間於漢堡王粉絲團參加簽到活動，留言並標註好友、粉絲團或名人，也有機會抽到漢堡王限量「好眠午睡組」，（限量3組）。
偷偷告訴粉絲，如果華堡日來不及預訂也沒關係，只要10/26當天於門市出示粉絲專頁截圖，或在官網輸入專屬優惠碼，購買指定華堡系列套餐，同樣「免費送小華堡」乙顆。
另外，台灣麥當勞聯名《哆啦A夢》新推的「DORAEMON祕密道具抱枕」，首波「縮小燈」與「時光布」今（19）日上午11點也開搶啦；10/26上午11點還有「任意門」，全台總共限量7萬個；凡於餐廳內或得來速，購買任一套餐加價319元、或單買349元，即可擁有即可獲得「Doraemon祕密道具抱枕」一個。提醒大家，搭配套餐包括超值早餐、早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal都適用；每份套餐限加購乙組，每人每次消費限購兩組，售完為止；不過24小時歡樂送、McCafé專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店、點心站及部分餐廳，不販售也不適用喔。