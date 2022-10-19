他好市多翻葡萄撒滿地！同行人冷回「4字」 路人全看傻
知名美式賣場好市多（Costco）裡頭販賣許多量多又便宜的商品，主打高CP值的特色，吸引許多民眾搶逛，卻也因此時常傳出誇張奧客出沒的消息，就有一名網友分享，他在賣場裡竟看到有個中年男子將整盒葡萄打翻在地上，而同行年輕男子還對著他說「放著就好」，過分行徑讓大批網友怒罵：「真的覺得很需要有賣場糾察隊員維持！」
該名網友在臉書「COSTCO好市多 消費經驗分享區」中貼文，他表示在好市多賣場遇到一個中年男子，想把葡萄從產品堆中拉出來查看，但過於用力將外包裝撕毀，整盒葡萄就這樣散落到地上。
而中年男子撿完葡萄之後就打算放在原地，這時同行的年輕男子走過來，原PO本來以為對方會叫服務員處理，沒想到他竟回「就放著就好」，接著兩人就像沒事一般繼續逛街，中年男子更隨手拿了幾顆葡萄吃，讓原PO傻眼直呼：「我就在旁邊看，他們也不會不好意思欸，還是我去跟服務人員說請他們來清理，能不能請好市多糾察隊就叫他拿出會員卡出來，扣錢！」
貼文曝光後，該奧客沒水準的行為也遭到其他網友痛批，「這種揑揑人不少！黃金奇異果都要捏上幾十顆，還要自己配盤裝箱」、「真的覺得很需要有賣場糾察隊員維持」、「水果區我都不愛逛，因為東西都被摸過了衛生堪慮」、「所以我都不買他們可以打開的盒裝水果」、「這種行為燒的都是會員交的年費」，還有人嘆，「好市多慣的，員工也不想理了，不然被投訴倒楣的還是員工」。（編輯：賴禹妡）