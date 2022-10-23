築間登新北中和！蔬食鍋料吃到飽　免費升級1.5倍雪花牛

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築間主打14種經典湯底，28種肉品、海鮮主食，尤其供應多種葉菜、菇類、火鍋料的半自助吧，還有每日新鮮現打的花枝滑、蝦仁滑可自由取用，甚至日本明治及泰國明果冰淇淋、飲料也都可以無限放題吃到飽，倍受消費者喜愛。提供從400元～1,580元的彈性價格（服務費一成另加），無論是實惠飽餐或犒賞爽吃好料的多元需求，都可以被滿足。
加入魷魚爆炒的「招牌石頭湯底」、中藥材調和重口中辣的「川味麻辣」、及女生超愛的「鮮菇奶香湯底」最具代表性，秘煉老熬牛髓湯、養生藥膳等湯底也各有擁護者；肉品從美式冷藏濕式熟成牛五花、極上無骨牛小排到日本A5和牛都可以吃得到。秋冬打牙祭特別推薦霸氣「龍王鍋」，可以一次吃到北海道大干貝、生蠔、巨無霸草蝦、草蝦、鮑魚片、鮑魚角、軟絲、鱸魚片、鯛魚片、鮭魚片、蛤蜊、鮮蚵等12種海鮮，再搭配霜降牛、松阪豬、嫩羊肩三選一的肉品，海陸通吃。
歡慶「築間幸福鍋物」中和雙和門店開幕，即日起凡點用「美國極上熟成雪花牛肉鍋」，在FB地標／IG限動＋門店地標／Google打卡五星評論（擇一），就能享有「免費升級1.5倍肉量（300g）」。
另外，王品集團「和牛涮」六月初第一次亮相巧克力鯛魚燒，夾入Q彈麻糬夾心的鯛魚燒，餅皮外脆內軟還可搭配獨家厚奶茶、北海道牛奶霜淇淋，或填入日式晶凍、黑珍珠、黑糖蜜等多種配料，好吃又好拍超受消費者歡迎，成功帶動頂級和牛套餐點餐率提升至六成；10月呼應萬聖節主題不只回歸「巧克力鯛魚燒」，還打造暖橘色「起司鯛魚燒」寵客，10/31前到店內消費頂級和牛套餐，就能免費大啖鯛魚燒吃到飽；消費「頂級和牛」或「極上和牛」套餐，也能免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」。