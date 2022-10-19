海尼根變身悠遊卡！「迷你啤酒罐」帶著走 限9000組開搶
海尼根去年首次推出「零酒精罐裝造型悠遊卡」，首波5千個開放預購3分鐘內完售，今年再推「海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡」，迷你啤酒隨身帶著走，拿出來結帳、搭車超吸睛，全台7-11、家樂福限量9,000組開賣中。此外，嵜本生吐司SAKImoto Bakery，也和迪士尼《玩具總動員》合作，將迷你生吐司套上三眼怪包裝，童趣、吸睛一次滿足。
海尼根Silver星銀啤酒承襲經典製程，擁有滑順細緻、尾韻清透的風味。日前不但有把啤酒注入球鞋的超狂之舉，今年再次把腦筋動到悠遊卡身上；設計採用1比3等比例縮小，整體罐身只有5公分高，100％完美還原上方拉環、瓶身印刷等細節，更多了個品牌星星圓形吊牌。
全台7-11即日起、家樂福10/26起限量開賣，海尼根Silver星銀啤酒330ml罐裝6入兩組+3D造型悠遊卡，首發組合價只要729元，全台限量9,000組。如果你已經有了「海尼根0.0零酒精罐裝造型悠遊卡」，就不能錯過「海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡」，也許明年會驚喜推出「海尼根經典罐裝造型悠遊卡」，想要收藏海尼根家族全系列造型悠遊卡，可要抓緊腳步搶購。
同時，嵜本SAKImoto Bakery也推出吐司造型悠遊卡，將宇治抹茶紅豆生吐司的1:3等比例縮小尺寸製作，不只看得出豐富內餡，摸起來也有柔Ｑ觸感，再套上迪士尼《玩具總動員》的三眼怪限定外包裝，集所有可愛要素於一身，拿出來「嗶」卡時，成為捷運站口最亮眼的存在！