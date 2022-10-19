媽曾邀街友回家吃飯！現又提讓「鄰居借住」 兒女大崩潰
適當的警戒心能保護自己也保護家人！一名女網友發文說明自己媽媽非常熱心腸，平時會在家門口固定餵食浪浪，偶爾也會把流浪動物撈回家養，且愛心不僅止於動物，對人也是一等一的友善，可近期卻提出一個令兒女難以接受的想法，想將斷聯18年的鄰居帶回家住，女兒無奈抱怨：「真的吃飽太閒！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，先細數媽媽的熱心事蹟，除了餵養、救助街邊浪浪，先前曾以一個月15,000元的價格擔任整天包過夜的褓姆，遇到較貧困的單親媽媽時，她還願意無償幫忙顧小孩。此外，媽媽還曾邀請街友回家一起吃飯過。
近期原PO媽媽又提出一個想法，說明自己與斷聯18年以上的鄰居重新接觸，而此人有一個3歲半女兒，生活似乎有點困難，於是想將其接回家救濟，被原PO和兒子拒絕後，又提出只收孩子，並願意月給5000元，這令原PO大怒，直接在群組回覆「不行，小孩、大人、什麼妖魔鬼怪都不行」。最後說明自己與老公住在別處，家中只剩媽媽和哥哥，而經濟由哥哥一人撐起，「我媽真的吃飽太閒，沒事做，一直給我們找麻煩，煩+生氣...」。
網友回覆「貓狗不會害你，但人心深不可測，小心啊」、「請神容易送神難」、「那種看起來乖乖的最可怕」、「可以請媽媽去長照機構上班，又有不錯的收入，又能盡情發揮他的愛心」。 （編輯：李惠婷）