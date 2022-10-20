爸化療結束突「中風跌倒」！展瑞崩潰痛哭 頻道宣布停更
YouTuber團體「這群人」雙胞胎成員展榮、展瑞除了主頻道與團員拍攝影片吸粉之外，個人頻道題材多元，也廣受觀眾喜愛。然而，平常都有固定上片時間的兄弟，19日突然在頻道緊急告知會延後上片，透露是因為許爸爸日前在浴室中風跌倒，正在醫院接受治療，展瑞說明時，忍不住在鏡頭前崩潰，讓粉絲看了相當心疼。
展瑞表示，爸爸在去年就罹患大腸癌，一直頻繁地接受化療，終於身體好轉，不過卻在18日晚間洗澡時「突然中風跌倒」，第一時間親友也立刻將爸爸送到醫院治療，事情來得太快太急，展瑞也坦言「自己的思緒非常亂」。
展瑞說「計畫就是趕不上變化」，原本安排了許多家庭行程現在必須要一一取消，但講到爸爸病情，展瑞再也忍不住痛哭說「好不容易化療又結束了，結果又中風跌倒，我現在覺得很亂，我知道很多人一直關心我、跟我說沒有關係，可是事情真的太多了，我真的好想要他趕快好起來」後悔還來不及帶爸爸到很多地方玩，哭到一度說不出話。
展瑞也表示，接下來會以爸爸身體健康狀況為優先，目前無法確定頻道何時會再更新，希望大家見諒。而他也在IG發文提到「想說的都在影片裡面！我自己還不敢看！也不用特別剪了，可能思緒很亂，但是剪不剪接人生也不能刪除跟剪接，就這樣吧！你喜不喜歡都是我！我還知道跟未來的自己加油許展瑞你多勵志，是媽的多重宇宙吧！」貼文湧入不少粉絲及好友加油打氣。（編輯：張嘉哲）