找阿姨包養床戰半年！他見女友家長「戰到準岳母」傻眼了
根本是八點檔劇情！一名網友透露過去和初戀分手之後，就去找了一名「阿姨」當床伴，甚至延伸為包養的情況，而該段關係後來結束，他也交了新女友，等到穩定要見女方家長時，卻赫然發現女友的媽媽竟然是當年「那位阿姨」，離奇的故事引發眾人驚呼，掀起討論。
一名網友在「Dcard」貼文指出「大學的時候跟初戀女友相愛，但某天卻發現女友劈腿，果斷結束關係，由於傷痛太深，導致遇到其他的女生都沒有特別的感覺」某次在朋友無意間開玩笑表示「你乾脆去找阿姨算了！我房東最喜歡帥哥了」原PO突然像是開竅一樣真的找了一位阿姨交往。
那位阿姨雖然年紀將近半百，但看起來就像是30歲的姊姊，2人平常約會吃飯都是女方付錢，還會去接他下班，感覺就像是和霸道總裁交往，不過兩人也並不像一般情侶那樣，就僅是單純的床友關係，就這樣維持了半年之久，原PO提出分手，該阿姨也是沒有考慮就答應，從此兩人沒有聯絡。
然而，後來原PO認識到公司女同事，兩人穩定交往三年，已經論及婚嫁，在最近決定要去見女方家長，沒想到見面後讓他相當傻眼，到餐廳門口時就收到訊息表示「是你吧？等下我們不認識！」這才發現女友的媽媽竟然是自己曾經的床伴，原PO壓下自己內心的震驚吃完該頓飯，透露過程中「表面上非常愉快」。所幸事後該事件也未曝光，讓他決定把這個秘密深藏，目前雙方父母相處融洽，也已經敲定結婚日期，離奇的故事也讓不少網友相當驚訝。（編輯：張嘉哲）