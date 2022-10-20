企鵝妹要回台灣了！無預警宣布網嗨炸 「抵達日期」曝光
2018年底曾經來台灣唸書的南韓正妹「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny），因甜美的外型和作風大膽的形象，圈粉無數。不過幾年前她轉戰歐美市場之後，已經有兩年半左右沒來過台灣。然而，19日她無預警宣布「要回台灣了！」抵達時間也一並公開，讓不少台灣粉絲相當開心。
企鵝妹19日在IG貼出文章，並先以中文表示「11/2 我要回台灣」，接著以英文說「在超過2.5年之後，我終於要回台灣啦！我好興奮，我已經在看我以前在台灣拍的照片了！」而目前還在美國的她也表示，在回台灣之前，她會先飛去墨西哥，在那裡度過10月底的萬聖節。
貼文一出，不少網友紛紛留言，甚至被轉往PTT熱議「不錯喔！歡迎來台灣！」、「終於要來台灣啦！希望有個粉絲見面會哈哈哈」、「回來台灣玩得很開心喔」、「等不及要看你玩台灣的影片了啦！」、「哇！疫情期間居然已經過了兩年多了，真是不可思議」。
現年29歲的企鵝妹，於2017年開始在Twitch上直播，曾誇獎台灣爐石戰記的選手羅傑最帥，在台灣瞬間爆紅，後來又身穿企鵝裝才被冠上企鵝妹的稱號。以高互動的直播風格和中文內容，迅速打入台灣市場，即便後來轉戰歐美地區，風格大轉變，屢傳爭議，但人氣不減反升，2020年更成為全球觀看時數第五高的女實況主。（編輯：張嘉哲）