進入辦公室就頭痛！醫曝是「紓壓小物」惹禍 收起竟康復
隨著年紀增長，身體或多或少會出現一些小毛病，輕則微微陣痛，重則影響生活，故找到根本原因相當重要。家醫部預防醫學科醫師洪暐傑就在臉書分享一個案例，曾有位OL頻繁發生頭痛情形，經醫師諮詢，發現關鍵竟是為紓壓而放在辦公室的擴香瓶，其頭痛來源是「鼻竇發炎」。
洪暐傑醫師於臉書專頁分享，該小姐年約30，近期出現頭痛症狀，額頭常有被壓住的感覺，低頭時悶痛感會更加強烈，認為可能是壓力造成的緊張性頭痛，通常在工作較久較累時發作，假日則少有發生。但經醫師診療、詢問，原來她的頭痛根本原因並非壓力，而是她為了紓壓而放在辦公桌上的擴香瓶，此香氣使她鼻竇發炎，令其過敏、鼻塞、流鼻水，進而導致她頭痛，這就是由鼻子造成的「竇性頭痛」。後續OL接受了鼻竇炎的治療，並將擴香瓶收起來後就不再頭痛了。
頭痛多為緊張性頭痛或偏頭痛，竇性頭痛的比例相對較少，而發生時主要有以下特徵：
一、感覺到眼眶或上排牙齒悶悶脹脹
二、頭痛時像是被東西壓著，感覺悶悶的
三、彎腰或前傾的話頭痛會加劇
四、有鼻竇炎發生
五、治療鼻竇炎之後頭痛改善
洪醫師提醒，頭痛若出現以下情形需盡速就醫評估：
一、全身性的症狀：發燒、體重減輕等
二、神經症狀：意識不清、肢體無力、講話不清楚等
三、突然發作：突然發生的頭痛、惡化的很快
四、年紀較大才發生：50歲以上新發生頭痛，或是頭痛越來越惡化
五、和以往頭痛不同：以前雖然有頭痛，但這次狀況很不一樣
洪醫師提供口訣「全神突發大不同」，「全」全身症狀、「神」神經症狀、「突發」突然發作、「大」年紀較大、「不同」和以往不同，並再次提醒，若發現自己是鼻竇炎造成的頭痛，必須先解決鼻竇炎和過敏物，這才是真正治本。（編輯：李惠婷）