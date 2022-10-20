馬尾妹一字馬瘋傳！泳裝劈腿照「差點露出」 本尊神到了
夭壽這筋骨夠軟！近日一組泳裝妹一字馬的照片在網路上瘋傳，不少人看了之後都紛紛驚呼，然而在廣大的鄉民幫助下，就有人神出本尊，發現她是一名日本的Coser柳丸，在推特有高達快59萬人追蹤，平常拍攝也常常擺出一字馬的姿勢，筋骨相當軟Q，引起話題。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這位小妞有人知道是誰嗎？」隨即在PTT也有網友發出照片尋人，只見貼出的照片，該名正妹穿著都是泳裝居多，而且都能輕鬆做出一字馬的招牌動作，並且搭配甜美的笑容，不過由於泳裝的褲子都比較小件，做出劈腿的動作沒遮好非常容易走光，也讓網友看得膽戰心驚。
貼文一出，不少網友紛紛回應「安娘為！這個筋骨真的有軟欸」、「什麼意思啦！興趣是穿泳裝一字馬是不是」、「ㄜ....這筋骨也太軟了」、「這姿勢很神欸」、「已經超越駱駝蹄了！」、「ㄜ她裡面是有沒有穿啊？」、「瑜伽老師是不是啦！」、「那個褲子不適合一字馬吧＝＝都差點炸出來了」。
而也有內行網神出本尊，發現這位泳裝正妹為「日本網美Coser柳丸」，其推特帳號有快59萬人追蹤，平常都會發上許多自己外拍的照片，深受粉絲喜愛，她也曾模仿動漫《範馬刃牙》中範馬勇次郎的劈腿動作，因此這種一字馬的動作對她來說可以說是相當輕易，沒想到因為照片被台灣網友瘋傳，掀起話題。（編輯：張嘉哲）