確診後私密部位「狂流水」！她日換3內褲無奈：什麼問題

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該文發出後，引來不少確診過並發生類似情形的女孩留言「我之前確診的時候也是！沒管他因為沒有不舒服（錯誤示範）大約解隔一週後就好了」、「我確診哪幾天私密處感染也比平常嚴重，後來有看醫生，就好一點了⋯」、「確診的時候免疫力下降，因為免疫系統正在全力攻打病毒，我之前確診，私密處開始有毛囊炎，我本來背上就有毛囊炎問題，我沒想過會長到下面去，後來等我確診後好一點，有一點點的消失」。
眾人提醒以下幾點保養私密處的方法，多喝水、早點睡、不憋尿、少吃甜食、內褲換新及穿寬鬆下著，最重要的是謹遵醫囑，「我也有這樣過⋯褲子好幾件都濕的，抵抗力很差、熬夜的時候就會復發，細菌感染+念珠菌感染，多喝水、不要憋尿、作息請正常，醫生開的藥要乖乖的吃完 藥膏、塞劑該抹的就要乖乖抹，內褲換一批新的，內褲要放在通風處，剛洗完澡不要馬上穿內褲，要通風，盡量穿裙子或是寬褲」、「免疫力太差啦！之前醫生叫我早點睡（不是睡飽就好哦），不要吃甜食」。
此外，也可觀察分泌物的顏色，若有異味及顏色，應盡速就醫檢查「如果是清水狀的話是正常的～大概會有3、4天左右這樣，我是不知道這是排卵期還是什麼期啦，只要不是有異味或是顏色不對的都不用太擔心」。（編輯：李惠婷）