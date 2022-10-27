短影音崛起1／CNN、BBC都在用！網路長片式微　短片爆紅

手指輕掃、滑過影片，一小時之內，穿梭在好幾百則素人歌唱影片和網紅搞笑影片之間，你也短影音中毒了嗎？根據iKala KOL Rader網紅數據資料庫顯示，IG Reels在今年4月上線之後，短影音貼文量在一個月內，成長率就超過918%，大約將近十倍的成長速度，可謂是十分可觀，而百萬YouTuber啾啾鞋也表示，「所有人都在競爭觀眾的關注力，短影音的出現勢必會擠壓到長影片的觀看時間，除非你長影片的護城河很高，否則就蠻有可能被追上來。」可見從平台、創作者到閱聽眾，都已經摩拳擦掌，準備好迎接來勢洶洶的短影音浪潮。





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異於以往橫式觀看的傳統影音，所謂「短影音」時長大約介於15至60秒之間，以直式屏幕的方式呈現，更符合現代人使用智慧型手機，掌上型閱讀的習慣，同時瀑布流的閱覽形式，畫面豐富、帶有字幕且快節奏的影音內容，更增加用戶的黏著度，使得短影音的使用率在這幾年節節上升。





儘管在台灣，大家樂以「抖音一響，父母白養」來調侃Tiktok使用者，但隨著Meta及Alphabet公司，大刀闊斧在YouTube和Instagram開設短影音功能，也正式宣告將引領全球用戶，一起跟進短影音的時代。作為新的觀影媒介，兩大平台先後跟進，讓創作者的短影音作品，可以在兩個平台上同時傳散，增加作品的露出成效，另外平台提供大量的無版權音樂，以及特殊的濾鏡效果，大幅降低影片的創作門檻，這也同樣是短影音能夠打入市場的重要關鍵，加速帶動使用者的創作意願。





「製作長影片的時候，某些主題內容有限，又不想為了達到8分鐘的廣告投放標準，而把影片做得又臭又長，因應平台推出Shorts功能，就可以替這些遺珠之憾找到新的露出管道。」啾啾鞋分享，他從今年初開始經營Shorts作品，的確達到頻道的推播效果，不僅觸及新的客群，受眾的年齡層也有下降趨勢，「我覺得我們經營YouTube的人，大多數都是看流量的趨勢在哪裡，然後去追隨它。」





而啾啾鞋從2022年初開始，每周更新一支的Shorts短影音，目前就有7支觀看數突破百萬，和同時期的長影音成效不分伯仲，甚至作品《最廢的世界紀錄》在露出不到一年的時間，就累積160萬次觀看數，躍昇啾啾鞋主頻道的前20名熱門影片，更是其中上傳時間最短的一支作品。





「直式的影音功能問世大約十年，如今演變成主流是可想而知的結果，如果要求大家不要看短影音，就像15年前說不要使用網路、要看報紙一樣。」國立政治大學傳播學院的助理教授李怡志表示，短影音是新媒體趨勢，絕非曇花一現的產物，然而有別於以往，利用「搜尋功能」挑選觀影種類，短影音在使用上更仰賴平台的演算法餵養，李怡志解釋道，「其實演算法很單純，只要是高流量的影片一定會被推播。」





「與其擔心閱聽眾受影響，舊媒體不願透過短影音創作才是更需要擔心的事，那代表某部分的群眾勢必會離你遠去。」李怡志表示，如今趨勢促使各大媒體開始製作短影音內容，包括國際媒體BBC、CNN，甚至是中國大陸的官方媒體央視CCTV也不落人後，在平台主動推播熱門影音的情況下，每個人都還是有被測試推播的可能，如此便消弭大眾對短影音內容過於膚淺的疑慮。同時平台的測試不會停止，根據使用者的年齡、經歷等各項條件改變，平台會再次測試使用者對不同影片的接受程度，如果閱聽人長期拒絕深度內容影音，那這樣選擇的結果，就會赤裸地反應在他的短影音介面上。





同時，李怡志解釋，短影音的形式更像是客製化的結果，現在民眾普遍人手一台手機，擁有自己的觀影媒體，比起二十年前全家人共享一台電視的時代，對於影音的挑選更加自主，加上演算法的影響，更能符合個別閱聽人的喜愛與習慣，「這樣的觀影方式，是十幾年前大家嚮往的結果。」形同過去電視觀眾「轉台」或者「鎖頻道」的操作，只是現在有演算法替觀眾實現這個結果。





與此同時，對於創作者的考驗也正在悄悄改變，無論是YouTube或者是Instagram，短影音快速滑動，目前又沒有廣告屏障的特性，讓使用者在影片挑選上，只有大約1到3秒的評斷時間，如何創造吸引閱聽人眼球的內容，遂成為創作者的新挑戰。





為此，啾啾鞋也提出創作分享，「在做短影音的時候，有一個東西叫Scroll Stopper，會讓觀眾願意停下來看你的東西，而我在Shorts影片開場那個『跳起來』的動作，就是一個Stopper，一個0.01秒的Action讓觀眾稍微停下來看我的內容。」以整片鮮黃色為背景，由下往上入鏡的標誌性動作，刺激觀眾眼球，願意在滑動中稍作停留，甚至當觀眾下次再度滑過大量的短影音，只要看見這個畫面，便能輕易辨識出這是啾啾鞋的影音作品，因而增加停留的意願。





然而，在為數眾多的短影音平台中，有許多從Tiktok移植過來的內容，不分形式、國界和語言一同競爭閱聽眾的眼球，「雖然製作門檻降低，可是Shorts平台上的影片量太大，所以會比較難以競爭。」啾啾鞋分享，現在所有的影片、影集、遊戲都在競爭觀眾的注意力，而使用者進入短影音的頁面，有時候一滑就是一個小時，勢必會瓜分掉大家的手機使用時間，在如此情況下，創作者們只能藉由提升影片品質和創作功力，以維持自己在閱聽眾生活中的存在感。





「不管是短影音還是長影音，終究要回歸到『內容』本身，如果只是一味地運用可以幫助爆紅的素材，而忽略掉影片的內容，那可能就很難可以維持，一直被看見的熱度。」今年6月在IG上，靠著一支與計程車司機對話的Reels影片《那些以為會困擾一輩子的事，最後都有答案》，在一周內迅速爆紅的創作者The Chen，成為台灣第一波靠著Reels嶄露頭角的創作者。





對於露出媒介的改變，她表示，短影音與長影音的差異，在於內容取材從「深談議題」縮減成「只討論一個重點」，同時碎片式剪輯、加入聲音旁白作為主軸的變化，都是創作上的落差，不過透過影音「說故事」的形式仍然是不變的，只是成品形式從橫的變成直的。而iKala KOL Rader行銷科技事業部的創作者公關總監Cake也分享，這幾年單靠一支影片爆紅的網紅開始減少，留在市場上有影響力的網紅，都是靠著長期經營而累積的結果，因為現在是「內容為王」的時代。





作為最新型的觀影媒介，短影音或許因為「抖音」複雜的國情因素、痕跡過重的影音腳本，遭到用戶詬病，不過就目前的趨勢而言，各大平台產出的短影音風格多樣，就連硬性的新聞內容也都在上面成功導流，似乎大家都已經做好萬全準備，順著這個潮流繼續往前。





隨著短影音的受眾增加，平台上的廣告、商業活動也越發蓬勃，而YouTube平台也宣布，明年起將放寬「合作夥伴計畫」，讓Shorts的創作者也能獲得廣告分潤，等於是現有Shorts 創作者基金的再升級。而無論是學者、創作者，還是KOL行銷團隊，都相信未來出現單靠短影音爆紅的創作者，將是指日可待的。由此可見，「抖音妖魔化」並沒有讓短影音變得廉價，或許我們也該開始不帶有色眼光，去定義這種形式的媒體。



