2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國考拼13年考不上！網推「這職位」錄取機會高：假日也多

▲國考拼13年考不上，網友推這職位錄取機會高：「假日也放最多」。（示意圖／unsplash）
▲國考拼13年考不上，網友推這職位錄取機會高：「假日也放最多」。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-10-20 17:13:592022-10-20 17:14:19

許多人都曾有寒窗苦讀拼國考的經驗，就有民眾感嘆，自己的朋友一考就考了13年，將自己最有生產力及活力的時光都耗在讀書上，令其感到心疼，故發文感嘆，此貼文引得不少網友關注，並建議可考慮監所管理員，此公職缺多且錄取率即高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT發文，表示自己的朋友畢業後僅做過行政職，後續立志考國考，先立目標考警察，一、兩年後又轉考消防，可一陣子後又說要考普考，離有是科目與消防的頗為類似，接著不了了之。他的生活不是待在房裡就是去圖書館，不知是不是考試之神不站在他那邊，一下子竟是13年過去，期間只有做過店員的兼職類工作，「一個年輕、有生產力的人，青春就這樣消磨在書堆裡， 想來也是很浪費的事情。 據說考五年以上的不在少數，只是十幾年，真的有點想不開啊～」。

▲現代生活節奏緊湊，有些上班族更是很少休息，就是為了賺取更高的收入。（示意圖／翻攝Pexels）
▲原PO朋友為拼職考，13年的青春就此消失。（示意圖／Pexels）
網友對此也感到唏噓「沉默成本吧，不敢說不考了」、「人生有幾個13年」，並提出實際建議「要不要建議去國營或公股，未必要當公務員」、「警察算是公家相較好考的了，都考不到建議放棄公職」，「全職或專職考生應該限在兩年以內。之後就找份正職工作轉為兼職考生，才比較好。有了全職時期打下的基礎，即使轉為兼職考生應該也有機會可以考上」。

眾人推薦每年有穩定開缺的「監所管理員」，「考監所管理員啊！科目好像差不多，缺額比較多」、「你可以給他建議去監所，監所錄取率超高」、「監所管理員流動率高，缺額才會相對多，如果能忍受監所相對其他封閉許多的環境是可以去試試看啦」。

據悉，監所管理員屬於矯正機關，透過司法特考進入，工作為輪班制，一個月休假天數可達17天，薪水則在48,000到54,000元之間，但需要面對男、女收容人，在體格要求上有嚴格標準。（編輯：李惠婷）

失眠經濟興起「哄睡師」爆紅！最高等級服務要價台幣14萬

買房選離公司近最優？網曝殘酷現實：多睡半小、痛苦一生

廖老大加盟店又少1家！網見「逐夢頂讓文」驚：才開2個月

遇心動房被勸「年底一定跌」！網點破1重點：不用再猶豫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀