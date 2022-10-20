國考拼13年考不上！網推「這職位」錄取機會高：假日也多
許多人都曾有寒窗苦讀拼國考的經驗，就有民眾感嘆，自己的朋友一考就考了13年，將自己最有生產力及活力的時光都耗在讀書上，令其感到心疼，故發文感嘆，此貼文引得不少網友關注，並建議可考慮監所管理員，此公職缺多且錄取率即高。
原PO於PTT發文，表示自己的朋友畢業後僅做過行政職，後續立志考國考，先立目標考警察，一、兩年後又轉考消防，可一陣子後又說要考普考，離有是科目與消防的頗為類似，接著不了了之。他的生活不是待在房裡就是去圖書館，不知是不是考試之神不站在他那邊，一下子竟是13年過去，期間只有做過店員的兼職類工作，「一個年輕、有生產力的人，青春就這樣消磨在書堆裡， 想來也是很浪費的事情。 據說考五年以上的不在少數，只是十幾年，真的有點想不開啊～」。
網友對此也感到唏噓「沉默成本吧，不敢說不考了」、「人生有幾個13年」，並提出實際建議「要不要建議去國營或公股，未必要當公務員」、「警察算是公家相較好考的了，都考不到建議放棄公職」，「全職或專職考生應該限在兩年以內。之後就找份正職工作轉為兼職考生，才比較好。有了全職時期打下的基礎，即使轉為兼職考生應該也有機會可以考上」。
眾人推薦每年有穩定開缺的「監所管理員」，「考監所管理員啊！科目好像差不多，缺額比較多」、「你可以給他建議去監所，監所錄取率超高」、「監所管理員流動率高，缺額才會相對多，如果能忍受監所相對其他封閉許多的環境是可以去試試看啦」。
據悉，監所管理員屬於矯正機關，透過司法特考進入，工作為輪班制，一個月休假天數可達17天，薪水則在48,000到54,000元之間，但需要面對男、女收容人，在體格要求上有嚴格標準。（編輯：李惠婷）