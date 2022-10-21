前世是誰？5歲童爆：我是被燒死的女人 媽媽查真相發毛
過去有人宣稱進入過「死亡的世界」窺探一切，但世界上無奇不有，也同樣有人知道自己的前世是誰！美國一名5歲男童不斷的向自己的母親宣告，表示自己前世是一名被火燒死的黑人女性，告訴母親轉世過程、前世做過的事以及各項細節，媽媽原本以為小孩只是童言童語，沒想到意外得知許多消息之後，讓她瞬間發毛。
據《紐約時報》報導，美國俄亥俄州（State of Ohio）的5歲男童盧克魯爾曼（Luke Ruehlman），從2歲能表達之後，就不斷的告訴母親，自己是一位名叫「帕梅拉」的女人，隨後在5歲時，告訴媽媽「自己本來是一個黑人，但後來因為火帶走了她的性命，她上了天堂並見了上帝，後來上帝將她推到地面，自己就變成了嬰兒，也就是現在的盧克」。
媽媽原本認為這只不過是小孩的童言童語，沒有多加理會，不過隨著盧克講出的細節越來越多，包括「我曾經坐火車前往芝加哥」、「當我還是個女孩的時候，我有一頭黑髮」、「我小時候戴過這樣的耳環」等等時，媽媽這才驚覺不對勁，決定查明真相。
沒想到盧克的媽媽上網查詢之後，發現竟然真的有一名叫「帕梅拉」（Pamela Robinson）的黑人女子，30歲時死於1993年在芝加哥帕克斯頓酒店的一場大火中，盧克媽媽認為這極其不可思議，將其過程發上網，隨後被有超自然研究的節目找上，節目中還安排了許多黑人女性圖片，要求盧克指出哪位是「帕梅拉」，沒想到盧克馬上回答並且正確指出的說「那就是我」，讓媽媽瞬間嚇壞，但也無法解釋這一切到底發生什麼事，過程相當離奇。（編輯：張嘉哲）