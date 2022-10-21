名家論壇》黃創夏／九二共識已死　國民黨還不覺醒？

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還有過去一向對中國立場相對溫和的美國「傳統基金會」，每年一度公布的美國軍力評估報告，首次將美軍定調叫做「虛弱」，認為面對中國不斷大量砸錢搞軍事擴張，美軍的預算緊縮讓美軍相對變成「弱」，因此警示美國必須更強化軍武投資以對抗中國。
甚至連過去一直被視為是「北京的好朋友」之美國華爾街，其中最有份量的代表性刊物《華爾街日報》，也立即呼應傳統基金會的論點，鼓吹美國的國防預算只有「3%」，不可能應付中國的「急迫性挑戰」，應該立即提升到「5%」。
而美國的國會認為《台灣政策法》修法程序或許緩不濟急，於正在審查的2023國防授權法中提案，直接給予台灣100億美元的軍事援助，將美國庫存的武器彈藥提前運到台灣，以免台灣在面對入侵之時，有因為被封鎖而彈藥不足的困難。
在這樣的局面之下，國民黨還在幻想「創造性模糊」？真是不知今夕是何年！
通常熱臉去貼冷屁股，就已經是自討沒趣！要是人家明明已經嫌棄你，還在自己家裡自吹自擂、招搖撞騙，對外一副哈巴狗般的獻媚，對內則惡狠狠地擺出狐假虎威的恫嚇嘴臉，那就讓自家人不只是唾棄，還是痛恨，變成是非除之而後快！
這樣的處境，就是當下的國民黨，完全不知今夕是何夕，還發賀電去替中國共產黨的「二十大」搖旗吶喊，甚至連習近平都已經主動抹去「九二共識」都不知不覺，這樣的昏聵愚昧的政黨，怎麼能不被對手趁機鳴鼓而攻之。
透過中共二十大的發言，全世界都看得出：習近平壓根就沒有想要兩岸和平共存的意圖，他宣示「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」，然後強橫地宣布「絕不承諾放棄使用武力」，而且還學普丁的無賴恫嚇嘴臉，宣稱「保留採取一切必要措施的選項」，粗暴無禮的態度，令全球有識之士都感到不寒而慄。
什麼叫做「一切必要措施的選項」？國際上馬上聯想到習近平的老大哥普丁的「特殊軍事行動」、「不排除動用核武」的恫嚇、「用天然氣當成戰爭工具」的要脅、還有「槍口下的公民投票」之厚臉皮。
甚麼都敢做、毫無羞恥心和對國際公理與秩序的尊重之心，習近平之野望，讓他變成全球主流國家嗤之以鼻的「普丁2.0」。
這樣的「普丁2.0」將是非常危險，勢必要保持距離，以策安全和提前做好防盜準備。因此美國國務卿布林肯就立刻在習近平講話後的第二天向全世界示警：「中國和台灣之間和平與穩定已經成功維持了數十年北京，但是現在北京決定改變作法。」
布林肯強調：「北京沒有繼續以正面態度維持現狀，而是做出根本決定，不再接受現狀，北京決心在更快的時間內實現統一，並可能動用武力將自治民主的台灣至於北京控制之下。」
這樣的論斷就是根據一向不太能背稿，只會照著稿唸的習近平在二十大講話的反常表現，原本在中共中央19屆7中全會定稿的工作報告，長達72頁，習近平自己刪減到只讀32頁，原本工作報告中對於兩岸仍強調「九二共識」，習近平逕自刪除，說明了習近平在追求他的「萬世一系」稱帝和稱霸之路上，他自知沒有能力搞好中國的經濟、社會和科技各項問題，必然會以攻打台灣當成轉移內部壓力的手段。
此時此刻，竟然還有國民黨會發出賀電，還在鬼扯連習近平都捨棄的「九二共識」？真是不知今夕是何年。
這樣的還以為可以向北京「送暖」的國民黨，在全球主流國家的眼中，應該也已經是和正在努力試射導彈和砲擊以助普丁分散壓力的金正恩一樣，只是「邪惡軸心」的附隨組織！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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