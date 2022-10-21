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7-11提網真的要錢！他微波完傻眼　內行教「1招」半價買

▲7-11日前宣布咖啡提袋、微波提網都將取消，引起網路熱議。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11日前宣布咖啡提袋、微波提網都將取消，引起網路熱議。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-21 10:15:08

隨著環保意識提升，許多民眾已養成自備餐具、購物袋的生活習慣，而7-11日前也正式宣布，從12日開始，全台超過6500間門市將陸續停止提供咖啡、鮮食的一次性免費提網，各店庫存用完之後就不再提供。不過這消息可不是人人知道，近日就有網友分享自己去7-11買東西時，微波完食物才發現不提供提網了，讓他相當傻眼，貼文引發熱議。

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一名網友在臉書社團「爆怨公社」指出「現在7-11提網也開始要收費，買完微波食品都加熱完了店員才說，結帳的時候不說，真的是會讓人不高興，不要跟我說新聞早就有了，我平常就沒在關注這些，店員基本上要提醒這也是很正常的事情吧？」

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▲網友分享自己去7-11買微波食品，結果店員結帳沒有告知已經不提供提網，讓他相當錯愕。（圖/爆怨公社）
貼文一出，網友紛紛回應「免費用習慣了真的很不習慣＝＝」、「沒有提網真的是超不方便....」、「店門口沒有公告嗎？還是要看一下吧」、「提網不是不提供一個多禮拜了嗎？還是多看點資訊吧」；不過也有人表示「政策才剛上路，前期店員應該提醒吧」、「手搖飲也很久不免費提供塑膠袋，到現在店員也都會問要不要買袋子啊，超商應該比照辦理」。

而事實上，現在7-11雖然已經沒有提供一次性提網，但若民眾忘記帶袋子出門，結帳時可加購重複使用的提袋，鮮食提袋每個2元，有網友就建議可以使用「OPENPOINT」的APP，只要用1元就可以買到可以重複使用的提袋，而且直接以半價購入，每項限購10組，兌換期間至11月22日，如果常常會去7-11買咖啡、微波食品的民眾，可就相當適合兌換哦！（編輯：張嘉哲）

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▲如果經常去7-11購買微波食品及咖啡的民眾，可以使用APP內的累積點數，以1點（1元）兌換重複性使用的提袋喔！（圖/記者張嘉哲翻攝）

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