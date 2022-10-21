超商鮮食加「1字」秒變流量密碼！內行神解：日本超流行
超商的美食百百種，各個都有其特色，也是小資族月底的好朋友，但近日就有一名網友表示，他在超商買到「生」義大利麵，而實際吃還真的比較有嚼勁，讓他好奇問「難道真的是麵條沒有煮到全熟，所以比較有口感嗎？」貼文曝光後，立即釣出內行人解答：「這個生其實是日文啦！生在日文除了未煮熟之外，還有代表新鮮、沒有經過加工等多種含意！」
該名網友昨（20）日在Dcard中貼文，他以「超商買到生義大利麵？」為題，表示前幾日去超商買午餐，發現有一款商品取名為「生義大利麵」，吃起來確實比一般的義大利麵有嚼勁，這讓他好奇問：「難道真的是麵條沒有煮到全熟，所以比較有口感嗎？不知道現在義大利麵前面也可以加一個生字了，我孤陋寡聞，還是說這個字現在是流量密碼，只要加上去就可以賣得比較好？」
貼文一出，網友紛紛留言討論，「生巧克力也不是叫你直接吃可可豆吧」、「生義大利麵真的比較好吃，星巴克也有賣」、「我本來也是猜沒煮到熟透，跟燉飯一樣米心沒透那種」、「我在想說是不是指跟一般麵比起來少了某些步驟」、「我覺得這個很好吃欸」、「拿去微波的話那個字會變色，會變成熟義大利麵」。
而貼文處也釣出內行人解答，「這個生其實是日文啦！生在日文除了未煮熟之外，還有代表新鮮、沒有經過加工等多種含意。這邊的生麵是指剛壓出來的新鮮麵體，並不是使用一般在超市買到已經烘乾加工的麵，存放時間比較短，因此吃起來更有水分近年在日本流行，慢慢傳到台灣，現在很多餐廳也都會強調自己是用生麵」。（編輯：賴禹妡）