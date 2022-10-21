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信用卡「簽名欄空白」被拒刷氣爆！網勸守規　慘痛後果曝

▲原PO信用卡簽名欄空白被店家拒刷氣爆，網友勸他守規則，慘痛案例曝光。（示意圖／記者顏真真攝）
▲原PO信用卡簽名欄空白被店家拒刷氣爆，網友勸他守規則，慘痛案例曝光。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-21 10:56:532022-10-21 11:11:39

現今消費形式多元，除了傳統現金交易外，還能使用信用卡、電子支付等途徑，就有民眾於網上抱怨，表示自己不想在信用卡背面的簽名欄簽名，可店家卻因此拒絕他的消費，讓他十分憤怒，貼文PO上網路後引得眾人關注，紛紛勸告他遵守規則，並提供不簽名的真實慘痛案例。

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原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己不想要在信用卡背面簽名，認為這樣容易被盜用，並連喊4次「我就不想簽名！」，可店家表示沒簽名就不能刷卡付帳，「奇怪！我信用卡背面就是不想簽名啊！」。

該文引起一眾有相同想法的人留言，「我也真的很討厭在我的卡上簽名」、「有時候被迫卡片一定要簽名滿討厭的」、「我曾經為了卡片上被逼簽名了，覺得簽的很醜，我就重新辦一張卡片」。 

▲結帳、帳單、信用卡、付錢（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲許多人像原PO一樣，不喜歡在信用卡背面的簽名欄寫名字。（示意圖／Pixabay）
部分人則認為原PO「愛用又不遵守遊戲規則」，並分享店家若允許客人不簽名的慘痛後果「之前朋友在百貨公司當收銀，她的同事就是沒有核對刷卡單上的簽名跟信用卡背面是否一樣，結果信用卡的主人去申請被盜刷，責任歸咎於收銀員沒核對，那位收銀員要賠償被盜刷的金額十幾萬」。

若真的不想在卡片上簽名，則可藉由以下方法處理，「我教你喔。把卡片綁到ApplePay、GooglePay、SamsungPay，基本上大多數時刻刷卡都不需要簽名囉」、「可以貼一層膠帶 （如果一定要簽名的話 ）簽完再斯掉」。 

但仍不建議民眾在簽名欄上留下空白，據財團法人聯合信用卡處理中心說明盜用者可在空白處寫上任何形式的簽名，商家只會核對信用卡背面的簽名和簽帳單上的簽名是否相符，所以盜刷反而變得容易

而店家遇到信用卡背面未簽名的狀況，據金管會信用卡定型化契約範本第八條信用卡為偽造、變造或有破損、斷裂、缺角、打洞、簽名欄為空白、簽名模糊無法辨認及簽名塗改之情事者，特約商店確實得拒絕接受持卡人使用信用卡交易。（編輯：李惠婷）

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