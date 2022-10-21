信用卡「簽名欄空白」被拒刷氣爆！網勸守規　慘痛後果曝

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該文引起一眾有相同想法的人留言，「我也真的很討厭在我的卡上簽名」、「有時候被迫卡片一定要簽名滿討厭的」、「我曾經為了卡片上被逼簽名了，覺得簽的很醜，我就重新辦一張卡片」。
部分人則認為原PO「愛用又不遵守遊戲規則」，並分享店家若允許客人不簽名的慘痛後果「之前朋友在百貨公司當收銀，她的同事就是沒有核對刷卡單上的簽名跟信用卡背面是否一樣，結果信用卡的主人去申請被盜刷，責任歸咎於收銀員沒核對，那位收銀員要賠償被盜刷的金額十幾萬」。
若真的不想在卡片上簽名，則可藉由以下方法處理，「我教你喔。把卡片綁到ApplePay、GooglePay、SamsungPay，基本上大多數時刻刷卡都不需要簽名囉」、「可以貼一層膠帶 （如果一定要簽名的話 ）簽完再斯掉」。
但仍不建議民眾在簽名欄上留下空白，據財團法人聯合信用卡處理中心說明，盜用者可在空白處寫上任何形式的簽名，商家只會核對信用卡背面的簽名和簽帳單上的簽名是否相符，所以盜刷反而變得容易。
而店家遇到信用卡背面未簽名的狀況，據金管會信用卡定型化契約範本第八條，信用卡為偽造、變造或有破損、斷裂、缺角、打洞、簽名欄為空白、簽名模糊無法辨認及簽名塗改之情事者，特約商店確實得拒絕接受持卡人使用信用卡交易。（編輯：李惠婷）