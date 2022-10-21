啦啦隊女神換人當？她狂扭「電暈PTT鄉民」 本尊IG曝光
常常會去球場看棒球或者籃球的球迷們，應該都知道，場上除了精彩的賽事外，啦啦隊的充滿活力的應援也不可少，也因此往往許多應援片段捧紅不少女孩們。近日，節目《同學來了》就邀集4大啦啦隊上節目，播出之後引起網友熱烈討論，其中長相甜美可愛的富邦啦啦隊Fubon Angels女孩慈妹引起極大關注，被PTT鄉民封為新一代啦啦隊女神。
一名網友在PTT貼文指出「同學來了找四組啦啦隊來上節目了！」只見貼出的截圖，原來是節目《同學來了》日前錄製啦啦隊相關題材，一共找來當今火紅的幾組啦啦隊，包括富邦啦啦隊Fubon Angels、中信啦啦隊PS女孩、味全龍啦啦隊Dragon Beauties以及樂天女孩RAKUTEN GIRLS上節目。
貼文曝光後，不少網友紛紛觀望最正啦啦隊隊員，結果呼聲最高為富邦啦啦隊Fubon Angels的「慈妹」，「富邦這個是最強陣容了吧....」、「富邦太正了受不了，慈妹超美」、「慈妹跟秀秀子真的很漂亮...」、「慈妹長相可愛，跳舞也超強，真的很喜歡」、「慈妹屌打」、「慈妹冠軍，新一代啦啦隊女神」、「慈妹真的超級漂亮....正翻」、「慈妹跳舞超電的啦」。
而在節目當中，慈妹也被來賓餅乾Cue到「是真的很會跳舞」，隨即慈妹也不吝嗇現場秀一段，舉手投足間力道適宜，讓全場嘉賓都驚呼連連。據悉，現年24歲的慈妹，不僅身材養眼，舞蹈實力更是驚人，從台北市立大學運動藝術系街舞組畢業的她，2017年就成功加入Fubon Angels，近年來職棒職籃啦啦隊都漸漸受到矚目，慈妹人氣也正在攀升中，目前IG已經有12萬人追蹤，未來發展可期。（編輯：張嘉哲）