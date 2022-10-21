辣模搭機遭嗆「玩安全帶擠胸」！本人回擊了 酸民臉腫哭
百萬辣模Yumi.k同時擁有天使臉孔及魔鬼身材，在IG上擁有141萬粉絲追蹤，臉書更是有281萬追蹤者，人氣相當高。然而近日，他發出一張登機準備起飛的照片，將安全帶橫過胸前繫好，結果被網友痛批「給你綁腰的硬要拉過肩，智商堪慮！」而向來不理會網路酸民的Yumi.k難得發文回擊，揭開真相後讓酸民臉腫哭。
百萬辣模Yumi.k日前在IG發出自拍照，只見她一臉淡妝戴著口罩，上身穿著綠色低胸網格小可愛，就是她日常的穿著，而不過特別的是，當時Yumi.k登機準備起飛，於是繫上安全帶，看起來事業線更加深邃，不過也表示「飛機繫上安全帶，有種壓迫感，不舒服」」。
然而經由媒體報導後，有酸民嗆聲「給你綁腰的硬要拉過肩，到底是騙人沒搭過飛機，還是她本人的智商堪慮？」對此，Yumi.k直球對決該網友，發文表示「搭個飛機因為安全帶繫著的問題被酸酸懷疑智商，這台飛機787安全帶就是這樣繫的QQ，我有那麼幼稚拿繫在腰上的安全帶繞到胸口上拍照嗎？」
貼文一出，不少網友力挺「商務艙以上才有，看來他是沒搭過....」、「酸民臉直接腫哭，沒見過世面還說人家智商有問題，根本可以告他」、「商務艙本來就是這樣...那些人沒搭過商務艙吧...笑死」、「笑到不行，沒有知識就像這種的，誰會無聊這樣玩安全帶，支持Yumi.k」、「會酸的就是沒坐過商務艙」、「長榮787商務艙的安全帶是可分離的三點式安全帶沒錯！」（編輯：張嘉哲）