《台北女子圖鑑》第6男曝！桂綸鎂床戰斷在他 網笑太虧
由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》在近日爆紅，內容描寫一名出生在台南永康的女主角到台北追夢的故事，本週三又播出最新一集，原本以為會延續前面劇情，女主角林怡珊（桂綸鎂飾）再與其他男友床戰，但本集並未出現，而新出現的人物則是富二代高松銓（林柏宏飾），也是林怡珊的第6任男友，讓不少觀眾看完後紛紛驚呼「這集是林柏宏沒床戰！太虧XD」、「啊林柏宏很帥，竟然沒床戰戲碼真的很虧ㄟ」。
由於前面播出的五集當中，林怡珊已經與「麵店老闆阿南（巫建和飾）」、「產品業務游翰宗（禾浩辰飾）」、「電子工程師沈華慶（宋柏緯飾）」、「面膜公司行銷總監劉東賦Allen（鳳小岳飾）」以及「銀行董事何健寰（五月天石頭飾）」有過密切的身體接觸，因此後續釋放消息還有男演員時，不少觀眾都相當擔心會繼續床戰下去，讓許多網友紛紛喊想棄劇。
然而本週播出最新一集第六集，則是帶領觀眾看到林怡珊的轉變，在本集意外接觸到傳產二代高松銓，見識政治手腕高明的高家媳婦張敏敏（楊謹華飾），也知道豪門生活圈的樣貌，並看見婆媳內鬥的可怕，於是最後選擇與高松銓分手，兩人並未有如前面那些翻雲覆雨的戲碼，但高松銓也是林怡珊第六個分手的男友。
該集播出後，一如往常在「Dcard」引起熱烈討論「除了阿南我看不出013小姐跟其他人的感情基礎在哪」、「這集是林柏宏沒床戰！桂綸鎂跟觀眾都太虧XD」、「每一集都知道結尾會分手了，怎麼好像每一個她都不要QQ」、「後面還有三個喔喔！估計又是分手三個男子的故事」、「感覺床戰斷在林柏宏的話，後面應該都不會有床戲了，至少讓我有動力看一點」、「只能說我是台北女，但013完全不是我想成為的那種.....」。（編輯：張嘉哲）