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女友上班怕熱竟穿「背後全空裝」！鄉民看傻：哪間公司？

▲不同的職場有不同的穿搭風氣，有些需要穿著嚴謹的套裝，有些則輕便舒適即可。（示意圖／取自unsplash）
▲不同的職場有不同的穿搭風氣，有些需要穿著嚴謹的套裝，有些則輕便舒適即可。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-10-21 15:39:14

不同的職場有不同的穿搭風氣，有些需要穿著嚴謹的套裝，有些則輕便舒適即可，近日就有一名男網友在網路上抱怨，他的女友去上班竟穿著露背衣以及低胸T恤，且辦公室男同事還偏多，而女友卻還覺得這樣正常又得體，讓他十分不放心，貼文曝光後，不少網友見照也傻眼喊：「第一個我看到也覺得蠻誇張⋯後面都可以直接看到內衣了！」 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「女友辦公室最誇張穿著」為題，表示常常在網路上看到有女生因為穿短褲上班而和男友吵架的文章，「突然覺得跟我女友比，實在是太小兒科了」，原PO透露，因為女友很怕熱，所以時常穿得比較清涼，但辦公室男同事又偏多，兩人已經為此爭吵過幾次。 

只見原PO附上的照片中，第一張為女友穿著露背裝，雪白的背部肌膚就這樣袒露在外，一路延伸到腰部都一覽無遺，而第二套則是低胸圓領T恤，對此，女友認為這樣穿著正常且得體，如果不妥當主管也會反應，且辦公室的男同事皆已婚，讓原PO忍不住怒罵：「那又怎樣？已婚就不是男人了嗎！白眼快翻到繞地球兩圈半了！我很想問能像我一樣心臟如此大顆又無奈的男友，這世上還有幾個請站出來一起取暖好嗎！」 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲一名男網友在網路上抱怨，他的女友去上班竟穿著露背衣以及低胸T恤，且辦公室男同事還偏多，而女友卻還覺得這樣正常又得體。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，網友紛紛看傻留言，「她是什麼工作啊⋯為啥可以穿大露背工作」、「溝通無效就分手吧，不說這是你女友，我以為你是馬伕」、「第一個我看到也覺得蠻誇張⋯後面都可以直接看到內衣了」、「第一張的話換成平口內衣或小背心應該會好很多，畢竟那個內衣直接露出來，不僅不美觀，如果遇到怪人，手賤直接被打開，感覺很危險」。 

也有網友直言，「還好啊～你管太多了吧，她是女朋友不是女兒，順便問一下女友在哪家公司？我想去拓展新業務」、「我覺得還好，這又沒什麼」、「我在健身房看過肉色緊身衣，原PO少見多怪」、「我感覺露不露不重要，我也超愛看路上的辣妹的，但以照片直觀來說在路上看到不會覺得好看或性感，只會覺得她很勇敢」。（編輯：賴禹妡） 

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