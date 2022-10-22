年底有「天降橫財」好運？神準預言曝　選它脫貧致富旺爆

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B、錦鯉
C、兔子
D、狐狸
【選好看答案】
答案A、鹿
現在起到年底前，你的偏財不會明顯上升，但在物質上可說是收穫滿滿了。此時你的運氣，特別是抽獎運特別高，參加抽獎送電子產品、彩妝、電影票，甚至是旅遊券、交通票券等，幾乎都能幸運中獎！另外朋友、家人、或另一半也會為過去辛苦勞累的你偷偷準備禮物，可能是你想要很久的包包、首飾、或衣服，讓你非常驚喜。就連想吃很久的餐廳，也會正好有人請你在那吃飯。年底前，雖然財運上不會有明顯進展，但此時想要什麽、就能收到什麽的你，也是讓人眼紅到不行了。
答案B、錦鯉
現在起到年底前，你的財運主要源於正財。此時你的正財運逐漸提高，這可能跟你換工作、或換單位有很大關係，新的環境福利、待遇更好，也更符合你的志趣，讓你在新工作如魚得水，也因此獲得好成績、高薪資。另外值得一提的是，年底前，你的財運強勢到不僅讓自己荷包賺好賺滿，甚至還可以幫助到跟你最親密的人，可能是家人、閨蜜、或另一半等，他們皆能沾到你的好財運、讓自己跟著興旺起來。年底前你就是眾人心中的行動聚寶盆！
答案C、兔子
現在起到年底前，雖然你並不會有一夜暴富的大好財運，但也是各種小錢財降臨不斷了。創業者每過幾天就能有小單進帳、上班族也能有分紅獎金進口袋、就連跟長輩吃飯時也能驚喜獲得零花錢，簡直讓你滿足到不行了。雖然看起來都是小錢財，不過積少成多，還是非常可觀！另外，若過去有借錢給別人者，要恭喜你，對方會在近期就把錢還你，讓你財務上終於可以寬鬆不少。此時可以多多把握，別錯過任何賺錢的機會。
答案D、狐狸
現在起到年底前，你會有天降橫財的大好運！此時你氣勢漸旺，不管做什麽都順風順水，就連買彩券都能喜獲一筆不小收入；而你過去嘗試的投資，也正好在此時獲利，讓你順利賺進不少分紅。另外工作上也難得的大好機會出現，也許是出差外派、支援別處、或是競賽等，重點是你在這機會上佔有絕對的優勢，只要你爭取、幾乎百分百都能成功，絕對別錯過了，你在年底前成功脫貧致富的機會非常高！（編輯：賴禹妡）
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