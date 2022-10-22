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尪外遇！全職媽想離婚「爭3孩監護權」　律師戳殘酷現實

▲近期一對結婚20年的夫妻婚姻生變，女方當了20年全職媽媽，但丈夫在外有染，讓她「萌生離婚念頭，並想爭取3個孩子的監護權」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近期一對結婚20年的夫妻婚姻生變，女方當了20年全職媽媽，但丈夫在外有染，讓她「萌生離婚念頭，並想爭取3個孩子的監護權」。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-22 10:44:51

全職媽媽內心的苦誰能體會？近期一對結婚20年的夫妻婚姻生變，女方當了20年全職媽媽，但丈夫在外有染，讓她「萌生離婚念頭，並想爭取3個孩子的監護權」，對此，律師呂秋遠也戳破「殘酷現實」，吸引4萬多名網友深思。

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呂秋遠在臉書上發文提到，一位全職媽媽來訊諮詢，老公外遇了，並已經取得他跟小三的曖昧簡訊「互稱老公老婆、還相約去汽車旅館」，讓這位媽媽打算離婚「我可以告他侵害配偶權嗎？我要小孩的監護權」。

隨後這位全職媽媽也補充，與老公結婚快20年，有3個小孩，分別是12歲、10歲和8歲，一家人住在婆家，她是全職家庭主婦，除了先生給的錢之外，沒有其他收入來源。

呂秋遠律師一聽完，隨即語重心長戳破現實面「你現在沒有收入來源，每個月靠著丈夫給的錢過活，你覺得孩子的監護權會判給你嗎？你獨自帶3個孩子在外面租房子，你有辦法活下去嗎」，全職媽仍堅持「會有辦法的！」

呂秋遠繼續說「妳覺得1個月會需要多少開銷？房租、水電、瓦斯、手機、安親班等等的雜支，先生1個月應該要給妳多少錢，妳才可以養活他們？」再加上女方已經離開職場20多年，能否找到工作也令人擔憂。

聽完上述殘酷的現實後，全職媽也忍不住想問「所以，你不贊成我離婚嗎？」並表明自己願意工作，但卻又立刻沮喪喊「我公婆跟我先生一定會很生氣，他們就是希望我可以好好當家庭主婦就好。」

▲夫妻兩人協議離婚後，為了爭奪柯基扶養犬上法院。（示意圖／取自photo AC）
▲呂秋遠向全職媽媽點破，離婚後需要面臨的現實面問題。（示意圖／取自photo AC）
一聽到關鍵句，呂秋遠立刻回應「妳根本不敢違背他們的意思，也不敢到外面找工作，連這種基本的事情都要看他們臉色，哪來的自信敢提告侵害配偶權？妳一旦提告，知道下場是什麼嗎？妳先生會立刻斷金援、妳公婆會威脅妳，把妳趕出他們家門，妳不放棄提告，他們就會每天騷擾、攻擊妳，直到妳放棄、承認自己有錯。這樣，妳還要提告？妳的婚姻目前確實有危機，但危機的原因不是因為他外遇而已，而是因為你的命運操在別人手上」。

開導完這位全職媽媽後，呂秋遠也給出結論「你的幸福，不能建立在別人的善意上，因為人會變，當善意消失了以後，我們自己，還留下什麼？

文章曝光後，隨即吸引4.6萬網友認同回應「這世界最沒有保障的工作就是全職媽媽，而且這份工作沒有實質收入」、「這篇要上高中公民教材」、「彷彿看到過去的我，把一切忍著，於是我開始早早出門，努力去上課進修，後來終於恢復工作能力，搬出去」、「實話很傷人，這真的是很多女人不敢離婚的理由」。（編輯：潘毅）


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