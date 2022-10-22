店家掛紅布條「帶這2人來免費」！老司機全嚇壞：不敢試
店家時常會在店門口掛上紅布條，通知顧客優惠活動或是營業時間，近日就有一名網友分享，他看到某間店家的紅布條，上頭竟寫帶老婆及女朋友來店用餐，可以免費招待粥一碗，讓他冒冷汗驚呼：「我看老闆店是不想要了！」
該名網友在臉書「爆廢公社二館」中貼文，只見畫面中販賣牛肉粥的店家，招牌下方掛著紅布條，上頭寫「開幕期間（三天），帶老婆9折，帶女朋友8折，帶種兩個一起帶來免費（粥一碗）」，特殊的優惠條件讓原PO笑喊：「我看老闆店是不想要了，開幕三天就被家庭紛爭砸光。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「女兒算前世情人吧，那沒問題了」、「老闆有點皮啊」、「想要成為第三次世界大戰的發起地」、「老闆也太可愛」、「左手為老婆，右手為女友」、「這樣可以騙一碗嗎」、「用生命吃一餐免費」、「兩個一起帶，我會骨折」。
也有網友發現，同時帶老婆和女朋友去，店家只招待粥一碗，似乎代價太大了，「免費粥一碗，不划算」、「免費粥一碗⋯這是要看粥是拿起來潑誰嗎」、「老闆也太小氣，粥一碗」、「冒著生命危險2個都帶，結果免費粥一碗」、「只有粥一碗啊」、「免費粥一碗3個人一起吃」。（編輯：賴禹妡）