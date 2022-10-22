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樓鳳「月入50萬」閃婚！4年就心癢操舊業　尪見真相崩潰

▲有位人夫崩潰訴苦，老婆在結婚前從事風俗色情業「樓鳳」，雙方也是從顧客關係陷入愛河閃婚，沒想到4年後卻掀起家庭風暴。（圖／Shutterstock）
▲有位人夫崩潰訴苦，老婆在結婚前從事風俗色情業「樓鳳」，雙方也是從顧客關係陷入愛河閃婚，沒想到4年後卻掀起家庭風暴。（圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-10-22 15:43:502022-10-22 15:44:29

與另一半步入婚姻後，如何互相尊重並滿足需求，總是難解的議題。就有位人夫崩潰訴苦，老婆在結婚前，是從事風俗色情業「樓鳳」，雙方也是從顧客關係、到陷入愛河之後閃婚，沒想到4年後，卻掀起家庭風暴。

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一位33歲人夫在臉書《靠北婚姻 － 社團討論區》上發文訴苦，目前與老婆結婚4年，已有一個孩子，自家做著自營商的生意，而婚前，老婆其實是過去藉著自由行，來台賺快錢的外籍樓鳳，人夫表示「當時她平均月收入50萬元起跳，在台灣賺了一整年」。原PO也坦承，自己當時也是女方恩客之一，「當時我們互相暈船就閃婚了，說好了來台灣要好好重新生活」，女方婚後則在家專心照顧孩子，月領5萬零用錢。

雙方結婚後到目前，一家三口仍住在男方媽媽名下房產，因此老婆格外渴望擁有屬於自己一家人的房子，更看上重劃區一坪要價64萬元的預售屋，但男子無奈表示「雖然我們生意月營收近400萬元，但扣除房貸、公司人事成本後，賺得仍不多」。

尷尬現況也讓女方決定重新外出工作，並認為「每月5萬零用錢不夠用，且孩子上幼稚園了，有時間可以工作」，之後便找上一間紓壓養生館的工作。原PO偕同老婆去現場面試時，老闆掛保證，「月薪3至4萬元，無色情、時間自由，可以配合孩子」，男子才勉強點頭答應。

▲命理師小孟老師提到，本週將遇到大暑，當天同時也是「大凶之日」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲人夫崩潰表示，老婆過去從事樓鳳工作，才結婚4年又偷偷重操舊業。（示意圖／翻攝Pexels）
但才做了兩個月，老婆嫌工作太累，萌生「重操舊業」的想法，開始洗腦原PO「做個2年之後就能換更大的房子了，要趁現在還年輕，趕快去賺這個皮肉錢！」他仍堅持拒絕，妻子開始討價還價，提出放她去做樓鳳，不僅不伸手拿每個月5萬的零用錢，還會再多給5萬家用貼補生活。原PO崩潰喊：「哪有人可以接受妻子賣身，去了就離婚 ，我不妨礙妳賺錢。」

雙方最後未達共識，就這樣繼續冷戰著，沒想到，近期原PO意外在妻子皮包中，找到一大包保險套、潤滑液等物品，讓他當下崩潰「我才知道...她早就重操舊業，她現在只是想換到客源更多，抽成更高的店...我現在腦袋一遍空白。我自己從小單親，不想兒子也過著單親生活」，陷入兩難的他，只好尋求各路網友的意見。

戲劇化的遭遇讓許多網友傻眼直呼，紛紛表示「只為利益留下，非為你留下這婚姻的人，你早給自己答案了」、「老婆傾國傾城之姿嗎？能月收入50萬以上」、「她只是看上你的錢而已，如果你沒有她認為以後能繼承的4、5千萬房產，你覺得她會選擇你嗎」、「覺得你們兩個太不可思議了，一個是願意娶，一個是結了婚還要回去做，是我太保守嗎」。（編輯：潘毅）

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