樓鳳「月入50萬」閃婚！4年就心癢操舊業　尪見真相崩潰

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雙方結婚後到目前，一家三口仍住在男方媽媽名下房產，因此老婆格外渴望擁有屬於自己一家人的房子，更看上重劃區一坪要價64萬元的預售屋，但男子無奈表示「雖然我們生意月營收近400萬元，但扣除房貸、公司人事成本後，賺得仍不多」。
尷尬現況也讓女方決定重新外出工作，並認為「每月5萬零用錢不夠用，且孩子上幼稚園了，有時間可以工作」，之後便找上一間紓壓養生館的工作。原PO偕同老婆去現場面試時，老闆掛保證，「月薪3至4萬元，無色情、時間自由，可以配合孩子」，男子才勉強點頭答應。
但才做了兩個月，老婆嫌工作太累，萌生「重操舊業」的想法，開始洗腦原PO「做個2年之後就能換更大的房子了，要趁現在還年輕，趕快去賺這個皮肉錢！」他仍堅持拒絕，妻子開始討價還價，提出放她去做樓鳳，不僅不伸手拿每個月5萬的零用錢，還會再多給5萬家用貼補生活。原PO崩潰喊：「哪有人可以接受妻子賣身，去了就離婚 ，我不妨礙妳賺錢。」
雙方最後未達共識，就這樣繼續冷戰著，沒想到，近期原PO意外在妻子皮包中，找到一大包保險套、潤滑液等物品，讓他當下崩潰「我才知道...她早就重操舊業，她現在只是想換到客源更多，抽成更高的店...我現在腦袋一遍空白。我自己從小單親，不想兒子也過著單親生活」，陷入兩難的他，只好尋求各路網友的意見。
戲劇化的遭遇讓許多網友傻眼直呼，紛紛表示「只為利益留下，非為你留下這婚姻的人，你早給自己答案了」、「老婆傾國傾城之姿嗎？能月收入50萬以上」、「她只是看上你的錢而已，如果你沒有她認為以後能繼承的4、5千萬房產，你覺得她會選擇你嗎」、「覺得你們兩個太不可思議了，一個是願意娶，一個是結了婚還要回去做，是我太保守嗎」。（編輯：潘毅）