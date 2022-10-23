曾寶儀金鐘主持被讚爆！突喊「最佳遺珠」 全場為他鼓掌
第57屆金鐘獎順利圓滿落幕，這次典禮將「戲劇類」以及「節目類」分開進行頒獎典禮，22日晚間登場的「戲劇類」典禮則由曾寶儀擔任典禮主持人，開場就與YouTuber阿翰大玩「九天玄女」的梗，讓網友推爆。然而過程中，曾寶儀一段串場，突然點名本屆金鐘「最大遺珠」，更是讓全場歡身雷動，本人也起立敬禮，讓網友看了更是熱淚盈眶大讚。
曾寶儀在頒獎典禮串場時，人出現在入圍者座位區，她突然提到也在座的演員「夏靖庭」，透露「今天在台下有一位前輩演了37年的戲，雖然他今天沒有入圍，但我想要特別提出來，夏靖庭，夏哥，他是我心中的遺珠」所有人瞬間目光都鎖定在夏靖庭的身上，響起熱烈的掌聲。
曾寶儀接著說「今年最佳戲劇五部中，你參與了四部，今年最佳戲劇五部你出演了四部，你是《茶金》裡面吉桑抽大煙的爸爸；你是《逆局》裡面知法犯法的刑警；你是《斯卡羅》裡面客家族群的老大；你同時也是《俗女養成記2》裡面大家最愛的阿公」。
話音剛落，現場歡聲雷動，曾寶儀感性的說「你用專業證明了，只要是好演員就沒有小角色，謝謝夏哥」夏靖庭聽了起身敬禮致意，全場也用激動鼓掌回應，該段播出後，也引起網友熱烈關注，紛紛大讚曾寶儀的引言相當動容，也拉抬了夏靖庭的專業以及演戲功力，讓網友猛讚該段相當經典，也期待未來夏靖庭繼續耕耘，總有一天能站上金鐘頒獎台上。（編輯：張嘉哲）