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金鐘典禮5亮點太狂！她公開出櫃　謝盈萱台上飆髒話超糗

▲第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間圓滿落幕，主持人曾寶儀妙語如珠，讓觀眾大讚。（圖/三立提供）
▲第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間圓滿落幕，主持人曾寶儀妙語如珠，讓觀眾大讚。（圖/三立提供）

編輯中心/綜合報導

2022-10-23 05:57:282022-10-23 06:43:14

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間圓滿落幕，本屆台劇大爆發，各個組別都被冠上「死亡之組」的封號，然而典禮過程中，發生不少亮點，讓網友大讚這屆金鐘獎看得實在太過癮，還被封為是「有史以來最強金鐘」，《NOWnews》也特別整理本屆典禮的五大亮點。

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一、網紅阿翰攜手主持人曾寶儀大玩「九天玄女」影片梗

今年第一次主持金鐘的曾寶儀，開場影片特別邀請網紅阿翰加持，搬出今年度爆紅的「九天玄女」助陣，兩人從算命開始契機，透過冥想的方式，兩人分飾多角，重現《火神的眼淚》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記2》及《茶金》等作品場景，每個角色都學得有模有樣，華麗開場讓網友大讚「這個開場應該是近幾年最強」、「太神了，完美到不知道該說什麼」。

▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）
▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）
二、《第一次遇見花香的那刻》編劇鄧依涵公開出櫃

本屆迷你劇集電視電影編劇獎由《第一次遇見花香的那刻》鄧依涵拿下，她在得獎感言時透露「我認為我很幸運，一路上受到許多的人的照顧，這輩子可以當一個說故事的人，是一件非常幸福的事」接著突然公開自己的性向表示「想感謝我愛過、給過我愛的女孩們，因為你們陪我成長，所以才會有《花香》，如果我不是一個喜歡女生的人，今天也不會拿到這座金鐘獎」引起全場歡聲雷動。

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▲迷你劇集電視電影編劇獎由《第一次遇見花香的那刻》鄧依涵拿下。（圖/三立提供）
三、已逝男星吳朋奉遺作得獎

吳朋奉自1988年出道，經常演活許多角色，過去已經曾拿下金鐘獎、金馬獎、台北電影節獎項，2020年5月25日因腦中風引發心肌梗塞過世，享年55歲，而今年的金鐘獎，他以遺作《降河洄游》奪下迷你劇集男主角獎，導演朱平上台代替領獎，雖然吳朋奉在天上無法看到這榮耀的一幕，「但我相信他現在一定在看著我，替他領取這個獎」讓不少戲迷相當不捨。

▲已故三金影帝吳朋奉本屆以《降河洄游》奪下迷你劇集男主角獎。（圖／吳朋奉臉書）
▲已故三金影帝吳朋奉本屆以《降河洄游》奪下迷你劇集男主角獎。（圖／NOWnews資料照片）
四、陳亞蘭奪視帝！女扮男裝入圍男主角成史上第一人

戲劇節目男主角獎在本屆由《嘉慶君遊臺灣》的陳亞蘭奪下，由於該角色是由陳亞蘭女扮男裝出演，公布的當下全場歡聲雷動，連主持人曾寶儀在台上都忍不住喊「這真的是金鐘獎最瘋狂的歷史紀錄了！」陳亞蘭上台哽咽地說「這是首位女演員入圍男主角獎並得獎獲此殊榮！」再度引起全場掌聲。

▲女演員陳亞蘭封2022視帝。（圖／記者葉政勳攝）
▲女演員陳亞蘭以女扮男裝出演《嘉慶君遊臺灣》封2022年金鐘視帝。（圖／記者葉政勳攝）
五、謝盈君奪視后！謝錯劇組糗爆飆罵「Fuck」

今年在戲劇最佳女主角獎的部分，謝盈萱以《四樓的天堂》以及《俗女養成記2》雙料入圍，最終以《四樓的天堂》險勝《華燈初上》的楊謹華，然而在發表得獎感言時，她情緒相當激動，結果不小心感謝成《俗女養成記2》的編劇，直到突然發現時，自認太糗飆罵「Fuck！」引起在場所有人哄堂大笑，連頒獎人鍾欣凌都衝出來調侃「這是今晚最高潮」笑翻不少人。（編輯：張嘉哲）

▲謝盈萱奪下視后寶座。（圖／三立電視提供）
▲謝盈萱奪下視后寶座，致詞超糗謝錯劇組，在台上飆髒話讓全場笑翻。（圖／三立電視提供）

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