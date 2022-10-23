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《華燈初上》入圍11項全滅！觀眾點評3關鍵：雖敗猶榮了

▲第57屆金鐘獎入圍11項的《華燈初上》槓龜0獎項，讓各界相當驚訝。（圖/百聿數碼提供）
▲第57屆金鐘獎入圍11項的《華燈初上》槓龜0獎項，讓各界相當驚訝。（圖/百聿數碼提供）

編輯中心/綜合報導

2022-10-23 05:57:432022-10-23 05:58:03

第57屆電視金鐘獎戲劇類獎頒典禮於（22日）晚間圓滿落幕，然而今年台劇大爆發，許多超夯戲劇紛紛角逐大獎，其中「戲劇節目獎」最終由《斯卡羅》拿下，而包括《逆局》、《茶金》、《俗女養成記2》、《良辰吉時》都各有獎項，唯獨入圍11項的《華燈初上》槓龜0獎項，讓各界相當驚訝，也掀起不少討論。

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今年可以說是台劇元年，精彩好戲一部接著一部，其中包括《茶金》入圍16項得2獎；《俗女養成記2》入圍15項奪3獎；《斯卡羅》入圍13項拿走4獎；《良辰吉時》入圍13項勇奪5獎等等，然而在今年初完結的《華燈初上》同時也有入圍11項，但是最終最沒能抱回任何一個獎項，讓劇迷們感到相當可惜。

▲林心如（左）、楊謹華《華燈初上》入圍金鐘獎11項全槓龜。（圖／三立）
▲林心如（左）、楊謹華（右）都以《華燈初上》入圍女主角獎，不過兩人都未獲獎，相當可惜。（圖／三立提供）
對此，就有網友在PTT貼文提到「第57屆電視金鐘獎《華燈初上》掛蛋........這次戲劇類還算平均，《斯卡羅》、《逆局》、《茶金》都拿一些，迷你劇集以《良辰吉時》表現最佳，反觀華燈真的是慘......」。

貼文一出，網友紛紛都點出《華燈初上》問題，包括劇情「拖戲」以及「結尾張力不足」、「今年幾乎每組都是死亡之組」，雖然有大咖演員拉抬聲量，也確實造成不少討論，不過在劇情、角色等多面向都讓看過的觀眾認為略輸其他作品「第二季就收會好很多，真的太拖戲了」、「分成三季劇情張力就完全不足了，真的很可惜」、「看了第一季就覺得還好，不知大家為啥大推」、「雷聲大雨點小最標準典範，看了第一季完全Get不到，熄燈不意外」、「華燈不就炒明星藝人，結局殺人理由夠爛」、「最可惜是楊謹華吧...其他部分我認為是其他戲劇太強了，今年真的鬼之台劇一堆，算雖敗猶榮啦！」

▲今（18）日是華燈初上第三季上線的日子，對此，營養師高敏敏就分享了日式酒店的食物、酒類熱量，一探媽媽桑們維持身材的訣竅。（圖／華燈初上臉書）
▲網友認為《華燈初上》遭全滅原因在於「拖戲」、「結尾張力不足」以及遇上「太多強敵」。（圖／華燈初上臉書）
而對於《華燈初上》表現不盡人意，總製作人也同時是主演的林心如也難掩失落，坦言「是有一點驚訝，憑良心講一個都沒有，是我們不夠好嗎？完全槓龜是第一次遇到，有一點失落，讓所有工作人員滿懷希望，有一點失望來慶功」而老公霍建華暖心傳訊安慰「再接再厲」，還給一個愛心圖案，也讓林心如感到相當暖心。（編輯：張嘉哲）

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