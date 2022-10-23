《華燈初上》入圍11項全滅！觀眾點評3關鍵：雖敗猶榮了

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對此，就有網友在PTT貼文提到「第57屆電視金鐘獎《華燈初上》掛蛋........這次戲劇類還算平均，《斯卡羅》、《逆局》、《茶金》都拿一些，迷你劇集以《良辰吉時》表現最佳，反觀華燈真的是慘......」。
貼文一出，網友紛紛都點出《華燈初上》問題，包括劇情「拖戲」以及「結尾張力不足」、「今年幾乎每組都是死亡之組」，雖然有大咖演員拉抬聲量，也確實造成不少討論，不過在劇情、角色等多面向都讓看過的觀眾認為略輸其他作品「第二季就收會好很多，真的太拖戲了」、「分成三季劇情張力就完全不足了，真的很可惜」、「看了第一季就覺得還好，不知大家為啥大推」、「雷聲大雨點小最標準典範，看了第一季完全Get不到，熄燈不意外」、「華燈不就炒明星藝人，結局殺人理由夠爛」、「最可惜是楊謹華吧...其他部分我認為是其他戲劇太強了，今年真的鬼之台劇一堆，算雖敗猶榮啦！」
而對於《華燈初上》表現不盡人意，總製作人也同時是主演的林心如也難掩失落，坦言「是有一點驚訝，憑良心講一個都沒有，是我們不夠好嗎？完全槓龜是第一次遇到，有一點失落，讓所有工作人員滿懷希望，有一點失望來慶功」而老公霍建華暖心傳訊安慰「再接再厲」，還給一個愛心圖案，也讓林心如感到相當暖心。（編輯：張嘉哲）