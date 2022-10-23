金鐘57經典太多！網友票選冠軍是她　阿翰曾寶儀僅排第二

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貼文一出，不少網友紛紛回應「4444太經典了」、「印象最深刻第一就是謝盈萱，阿翰跟曾寶儀開場我排第二」、「推謝盈萱超讚XD」、「謝盈萱真的很難不讓人喜歡，真的超有好感的，太經典了那段」、「絕對是4哈哈哈哈哈哈哈」、「其實2也很可惜....《茶金》是一部好戲劇」、「最意外是謝盈萱，但是開場有阿翰也超意外」、「我是選謝盈萱，但《斯卡羅》贏《茶金》還是很驚訝，劇情跟剪輯節奏《茶金》勝，《斯卡羅》可能贏在製作跟格局」。
而網友票選最有印象且意外的，就是謝盈萱奪下視后致詞時翻車現場畫面，當時謝盈萱以《四樓的天堂》以及《俗女養成記2》雙料入圍，最終以《四樓的天堂》險勝《華燈初上》的楊謹華，然而在發表得獎感言時，她情緒相當激動，結果不小心感謝成《俗女養成記2》的編劇，直到突然發現時，自認太糗飆罵「Fuck！」引起在場所有人哄堂大笑，連頒獎人鍾欣凌都衝出來調侃「這是今晚最高潮」笑翻不少人。
至於阿翰以及曾寶儀也同樣被網友推爆，認為是57金鐘第二經典，合體致敬入圍最佳戲劇的5部作品當為開場，搬出今年度爆紅的「九天玄女」助陣，兩人從算命開始契機，透過冥想的方式，兩人分飾多角也神還原戲劇作品場景，讓不少網友大讚格局超高，開場相當成功。（編輯：張嘉哲）