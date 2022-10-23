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金鐘57經典太多！網友票選冠軍是她　阿翰曾寶儀僅排第二

▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）
▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）

編輯中心/綜合報導

2022-10-23 06:57:082022-10-23 07:21:36

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間圓滿落幕，本屆台劇大爆發，各個組別都被冠上「死亡之組」的封號，不僅如此，主持人曾寶儀雖然首度擔綱金鐘獎主持人，但得體的引言、串場以及主持深獲觀眾喜愛，為典禮畫龍點睛，加上經典片段實在太多，57金鐘被網友封為是近年「最強一屆的金鐘獎」！而經過網友評比，認為謝盈萱奪下視后感謝錯劇組，並且飆罵髒話的片段最為經典。

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一名網友在57金鐘結束之後，在PTT貼文指出「大家看完金鐘獎戲劇類頒獎典禮之後，覺得哪一個環節你最意外？第一，陳亞蘭奪下最佳男主角；第二，《茶金》主要獎項都槓龜；第三，《華燈初上》主要獎項全部槓龜；第四，謝盈萱致詞翻車；第五，其他」。

▲謝盈萱奪下視后寶座。（圖／三立電視提供）
▲謝盈萱奪下視后寶座，結果致詞時失誤謝錯劇組，讓她在台上飆出髒話。（圖／三立電視提供）
貼文一出，不少網友紛紛回應「4444太經典了」、「印象最深刻第一就是謝盈萱，阿翰跟曾寶儀開場我排第二」、「推謝盈萱超讚XD」、「謝盈萱真的很難不讓人喜歡，真的超有好感的，太經典了那段」、「絕對是4哈哈哈哈哈哈哈」、「其實2也很可惜....《茶金》是一部好戲劇」、「最意外是謝盈萱，但是開場有阿翰也超意外」、「我是選謝盈萱，但《斯卡羅》贏《茶金》還是很驚訝，劇情跟剪輯節奏《茶金》勝，《斯卡羅》可能贏在製作跟格局」。

而網友票選最有印象且意外的，就是謝盈萱奪下視后致詞時翻車現場畫面，當時謝盈萱以《四樓的天堂》以及《俗女養成記2》雙料入圍，最終以《四樓的天堂》險勝《華燈初上》的楊謹華，然而在發表得獎感言時，她情緒相當激動，結果不小心感謝成《俗女養成記2》的編劇，直到突然發現時，自認太糗飆罵「Fuck！」引起在場所有人哄堂大笑，連頒獎人鍾欣凌都衝出來調侃「這是今晚最高潮」笑翻不少人。

▲謝盈萱奪金鐘視后口誤爆粗口。（圖／記者葉政勳攝）
▲謝盈萱奪金鐘視后口誤謝錯劇組，在台上直接爆粗口笑翻嘉賓。（圖／記者葉政勳攝）
至於阿翰以及曾寶儀也同樣被網友推爆，認為是57金鐘第二經典，合體致敬入圍最佳戲劇的5部作品當為開場，搬出今年度爆紅的「九天玄女」助陣，兩人從算命開始契機，透過冥想的方式，兩人分飾多角也神還原戲劇作品場景，讓不少網友大讚格局超高，開場相當成功。（編輯：張嘉哲）

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