城市觀光馬拉松 謝千鶴、曹純玉連4年封后

2022長榮航空城市觀光馬拉松今於總統府前廣場盛大開跑，長跑好手謝千鶴在女子10公里賽事以37分02秒完賽，完成4連霸。曹純玉則在女子21公里賽事，繳出1小時15分16秒，同樣也是連4年封后。





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