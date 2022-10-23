城市觀光馬拉松 謝千鶴、曹純玉連4年封后

2022長榮航空城市觀光馬拉松今於總統府前廣場盛大開跑，長跑好手謝千鶴在女子10公里賽事以37分02秒完賽，完成4連霸。曹純玉則在女子21公里賽事，繳出1小時15分16秒，同樣也是連4年封后。
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本次比賽由長榮航空總經理孫嘉明邀請多位貴賓共同鳴槍，為首屆加入全程馬拉松的賽事揭開序幕，現場超過兩萬名跑者熱情開跑。長榮航空孫嘉明總經理表示：「長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，我們希望能夠透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。」
本次賽事於終點提供全馬跑者「完賽連帽斗篷」，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標；此外，還有餐點美味及營養並重，由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，以及多達十項以上的豐厚禮物。
此外，最讓參賽者期待的機票大獎，長榮航空今年也送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，同時邀請長汎假期提供10名新台幣3,000元旅遊金供跑者抽獎，另外，每位跑者參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋，以及國際線機票折扣碼、樂e購專館8折等超多優惠，讓跑者可以好好的規劃久違的出國旅遊。