普橘人物／主廚私下做什麼？他竟是「全裸人體模特兒」
每天都泡在廚房備料、烹飪的主廚，私底下都在做什麼呢？私底下的他們可是會讓你大吃一驚！橘子集團普橘島私廚、專業料理人張晉逸（James），主廚身份之外，私底下可是一名「人體模特兒」，專門展現裸體線條給人藝術拍攝、素描。James笑說：「當人體模特兒其實是一份可以完全釋放壓力的工作，而且讓自己膽子更大，對主廚工作有很大的幫助！」
29歲的James，外型黝黑精壯，除了對料理有堅持，私底下他從事「人體模特兒」兼職，周邊的親友聽到都嚇一大跳！原來他剛退伍時，因為出國比賽沒獲獎，心情有點低落，有一次去參加一個攝影展，當下有攝影師問他願不願意做人體模特兒，他沒想太多就答應了，從此一路踏入這行，也成為他料理工作之餘的兼差，如今持續在各社區大學及藝術學校兼職，也成為他釋放主廚壓力的重要管道。
James說，其實一開始覺得有趣就去試試看了，剛開始在大家面前脫光光當然會有點緊張，不過試過幾次也就「放很開了」。身材頗精實的James，對這份工作認真的程度可不輸給主廚，每天固定拉單槓、伏地挺身，就是要維持最好的體態。「現在回頭看看以前的身材，就覺得自己怎麼這麼大膽敢去當模特兒！」James笑說，做每件事都要認真，就算是模特兒，也要做得像樣才行。
其實做人體模特兒並可不輕鬆，光是維持一個姿勢不能動，就是一個很大的挑戰，更別說還要克服各種眼光，但James認為，人體模特兒這對他的主廚工作有很大的幫助，「連在別人面前裸身都不怕，沒有什麼事情我做不到的！」