韓國妹時隔3年來台灣！親睹「1變化」感慨：跟首爾差不多
隨著各國邊境逐漸開放，台灣邊境也於10月13日解封，人類生活型態逐步回到疫情發生前。就有位韓國正妹在2019年離開台灣，終於在近期搶了機票回來，卻發現「1變化」令她感慨不已。
YouTube《不要鬧工作室》時常訪問來台觀光、生活的外籍人士，昨（22）日最新影片專訪韓國正妹鄭世賢，她在2019年10月離開台灣，回到韓國工作，沒想到不久後就遇到疫情發生，「那時候真的沒想過會等3年才可以回來(台灣)，這1095天真的好久」。
就這樣過了3年，近期台灣才重啟國門，將入境檢疫改為0＋7，鄭世賢得知消息後也立刻搶購機票，這幾年她一直很懷念台灣的一切，包含炎熱的夏天、美食、一天兩次的垃圾車的聲音等。
鄭世賢也提到，此次預計在台灣待3個月，想好好放鬆，同時思考人生下一個目標，並預計要完成環島行程以及品嘗各式台灣酒類。
不過鄭世賢也感慨表示，過去覺得台北的物價較首爾便宜，但相隔3年再來台發現物價變高了，很多咖啡店、餐廳的售價和首爾差不多。她也希望藉由這次旅行，觀察台灣還有什麼變化，也會好好享受台灣的美好，並介紹給韓國的朋友們，讓他們更認識台灣。（編輯：潘毅）