管理費20年後突漲價！她怒轟「管委會榨錢」 全場卻不挺
現在許多人都住社區大樓，每個月都需繳納管理費已是常態。不過就有民眾抱怨，自家社區20年沒有調漲管理費，今年更換管委會卻突然要調漲費用，讓她氣憤怒吼「管委會榨錢」，然而遭遇曝光多數網友卻不挺，並詳盡點破原因。
一位網友在臉書《爆廢公社公開版》上發文訴苦，自己家住國宅社區已長達20年，過去管理費都是一戶5百元沒變動過。不料今年新管委會上任後，卻以「電梯老舊要換」、消防設施不合格、各項設施需翻新等為由，宣布每戶管理費「調漲5百元」。
這項社區公告曝光後，讓原PO相當不滿「社區請的保全全部又老又上班睡覺，社區到處破破舊舊又髒亂，憑什麼漲價？社區內有上千名住戶，一戶如果多收500元，是一筆不小的費用，社區基金也還有1000多萬，管委會不懂為住戶省錢，只知道從住戶身上榨錢，真的是有夠爛」。
然而貼文曝光後，卻引來許多網友搖頭回應「我也國宅，十多年前搬來管理費就差不多一千五左右，現在也已經快二千了」、「500還有管理員超便宜了好嗎」、「電梯可以自己查一下價錢，你就知道管理費夠不夠了」、「以後你們社區通通自己走樓梯吧，大樓的電梯保養、緊急發電機保養都要錢，嫌500元管理費太貴，是沒看過外面的價碼」。（編輯：潘毅）