2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

年底衝刺！11月「4生肖」財運旺到逆天　這位事業一起飆

▲命理專家小孟透露，有4個生肖在11月的財運將會飆破天際。（示意圖／shutterstock）
▲命理專家小孟透露，有4個生肖在11月的財運將會飆破天際。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-10-24 09:32:07

11月即將來到，代表著2022年僅剩2個月就會結束，不少人期待在此之前有翻身的機會，對此命理專家小孟就透露，有4個生肖在11月的財運將會飆破天際，其中屬龍之人更是事業及財運皆有大收穫，運勢相當不錯。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
五月下半財運爆棚星座（圖／翻攝自unsplash）
▲屬龍之人在事業及財運皆有大收穫，運勢相當不錯。（示意圖／翻攝自unsplash）
Top4：屬龍 

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在11月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。 

Top3：屬雞 

11月你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。 

Top2：屬馬 

11月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。 

Top1：屬猴 

屬猴的人在11月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。月底會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，財運非常旺盛。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

年底有「天降橫財」好運？神準預言曝　選它脫貧致富旺爆

小心被陷害！月底「5星座」身邊冒小人　這2位職場恐揹鍋

5星座年底前「桃花運爆棚」！愛情能量強炸　1秒陷入熱戀

倒數2個月！2022年底「5星座」財運衝第一　他被財神擁抱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀