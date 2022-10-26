超強「和牛吃到飽」火烤兩吃千元有找　當日壽星整桌88折

▲築間旗下的「有之和牛鍋物放題」中壢門店，即日起升級為「火烤兩吃」，推出每人只要消費加價99元，可享用鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限吃到飽，升級後也只要千元有找，CP值超高！打卡或五星評論免費再獲贈隱藏版「骨付牛小排」；當日壽星還能加碼再享全桌88折優惠。（圖／築間餐飲集團提供）
▲築間旗下的「有之和牛鍋物放題」中壢門店，即日起升級為「火烤兩吃」，推出每人只要消費加價99元，可享用鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限吃到飽，升級後也只要千元有找，CP值超高！打卡或五星評論免費再獲贈隱藏版「骨付牛小排」；當日壽星還能加碼再享全桌88折優惠。（圖／築間餐飲集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-26 06:49:07

築間餐飲集團旗下「有之和牛鍋物放題」中壢門店，已從即日起升級為可以「火烤兩吃」的全新用餐型態，推出每人只要消費加價99元，可享用鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限吃到飽，而且升級後的「和牛吃到飽」火烤兩吃竟然還千元有找，CP值超高！凡點用火烤兩吃的消費者，只要打卡或五星評論，即可免費再獲贈隱藏版「骨付牛小排」一份；當日壽星還能加碼再享全桌88折優惠，好康超澎湃。

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築間「有之和牛鍋物放題」主打鴛鴦鍋，供應昆布、豚骨、麻辣奶香等12種靈魂湯底，搭配日本A5和牛、美國特上特選肋眼等13種牛肉品項，及台灣安心豬、西班牙伊比利豬與羊、雞等肉品；連海鮮也有海鱸魚、紐西蘭淡菜、龍虎斑等數十種高檔食材可選；套餐皆含近百種蔬食／海鮮自助吧、進口冰品／霜淇淋、當日現煮和牛黑咖哩等熟食，共超過70種以上美食無限量供應。提供鍋物每人午餐538元起、晚餐588元起，和牛吃到飽788元起～1,880元多種豐富價位可選。而且中壢門店從中午11點到凌晨4點、連續17小時營業，滿足任何時間想吃美食的饕客。

「有之和牛」更不藏私推薦，和牛火烤兩吃的最佳美味秘訣。擁有均勻分佈油花的和牛，以火鍋來說會是薄切肉片，建議在湯頭煮滾時，將和牛片放入約涮20秒左右，看見肉轉為咖啡色、卻仍帶點粉紅色澤時，約達6-7分熟最為剛好，可以品嚐到和牛入口即化的美妙口感；燒烤則因和牛已經過麻油及椒鹽調味，建議每面約烤20秒，大約3-4分熟度最為適合剛好。

築間宣布「有之和牛鍋物放題」中壢門店，已從即日起升級為可以「火烤兩吃」的全新用餐型態，為歡慶全新消費型態，推出每人只要消費加價99元，可享用鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限吃到飽；升級後的「和牛吃到飽」火烤兩吃竟然還千元有找，CP值超高！而且即日起凡點用火烤兩吃的消費者，於官方FB地標／IG限動＋地標或Google五星評論，並附上用餐照片，即可免費再獲贈隱藏版「骨付牛肋小排」一份。當日壽星只要消費出示身分證或健保卡，還能加碼再享全桌88折優惠，同桌最高折抵6位，慶生聚餐超划算。

▲升級為「火烤兩吃」的「有之和牛鍋物放題」中壢門店，推出每人只要消費加價99元，可享用鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限吃到飽，竟然還是千元有找的高CP值。（圖／築間餐飲集團提供）
▲升級為「火烤兩吃」的「有之和牛鍋物放題」中壢門店，推出每人只要消費加價99元，可享用鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限吃到飽。（圖／築間餐飲集團提供）
▲升級後的「火烤兩吃」竟然還千元有找，CP值超高！（圖／築間餐飲集團提供）
▲升級後的「火烤兩吃」竟然還千元有找，CP值超高！（圖／築間餐飲集團提供）
▲自助吧台提供蔬菜、鍋料、熟食、甜品等超過70種食材可以吃到飽。（圖／築間餐飲集團提供）
▲自助吧台提供蔬菜、鍋料、熟食、甜品等超過70種食材可以吃到飽。（圖／築間餐飲集團提供）

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