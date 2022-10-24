他停車場驚見整排「複製貼上」！二手車商認了：最好賣的
你有觀察過路上的汽車最常出現顏色嗎？近日就有一名網友在停車時，意外發現前方排隊的車輛隊伍，竟高達10台都是白色，一眼望去超壯觀，神奇景象讓他驚喊「太巧了！」而貼文一出，也釣出內行人解析：「因為二手好賣所以買白色」、「台灣人普遍愛白車，而且白車中古車價比較保值」。
該名網友在臉書「路上觀察學院」中貼文，他表示在台中綠園道停車場排隊入場時，竟驚覺前方車輛的顏色都是白色，數量還高達10台，讓他忍不住驚呼：「要這麼巧合還真的蠻厲害！」
貼文一出，網友紛紛留言，「真的，我每次路上開車，幾乎都白色車居多⋯我自己也開白色車」、「台灣白色車子的佔比真的很高」、「我家外面那條路，有次一側連停五台白車」、「根據調查白色車子比較醒目，所以安全性上比較高」、「白車真的最好看，但不適合我這種懶人，我永遠只能買耐髒的鐵灰色（還真的很耐髒）」、「我發現近幾年的白車子真的很多」。
也有網友分析原因，「因為二手好賣所以買白色」、「怪不得二手車商都說白色最好賣」、「台灣人普遍愛白車，而且白車中古車價比較保值」、「白車二手價優於其他色」、「白車好脫手、價格比較好」。（編輯：賴禹妡）