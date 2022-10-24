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衝日本掃貨？回台灣「6類商品」不能帶　入境禁帶品一覽

▲台灣在13日正式鬆綁邊境，讓許多民眾紛紛開始搶機票準備出國。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣在13日正式鬆綁邊境，讓許多民眾紛紛開始搶機票準備出國。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-10-24 13:09:33

疫情如今已漸漸趨緩，台灣在13日也正式鬆綁邊境，讓許多民眾紛紛開始搶機票準備出國，其中「日本」是大多數人的首選，對此動植物防疫檢疫局就提醒，出國遊玩時記得勿帶6大物品回國，以免被發現違規攜帶境外動植物產品，最高可罰新台幣100萬元。 

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動植物防疫檢疫局在臉書粉專「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」中貼文，表示近期許多從日本回來的旅客，常常不小心帶了犬貓食品、炸雞皮及溏心蛋、含肉的餐點，但除了豬肉之外，含禽畜肉類成分的產品也是受管制的，並列出6大物品不能攜帶回國，提醒民眾一定要記得。 

▲（圖／翻攝自臉書粉專「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」）
▲動植物防疫檢疫局提醒，出國遊玩時記得勿帶6大物品回國。（圖／翻攝自臉書粉專「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」）
不能攜帶回國的6大物品如下： 

豬∕牛∕羊∕雞∕鴨∕鵝等 禽畜肉類製品。 

盆栽∕土壤∕昆蟲/生鮮蔬果/種子。 

活體動物。 

蛋∕鮮奶∕未加工的角骨毛皮。 

含禽畜成分的寵物食品。 

動植物用藥品。 

▲（圖／翻攝自臉書粉專「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」）
▲動植物防疫檢疫局指出，若是不小心將違規物品帶上飛機，務必將其丟棄到農產品棄置箱，或是向防檢局主動申報，也可在入境前吃完。（圖／翻攝自臉書粉專「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」）
另外，動植物防疫檢疫局也指出，入境旅客攜帶動植物或其產品，請於出國前事先洽詢本局相關檢疫規定，並於入境時誠實向海關或本局申請檢疫，以免受罰。 

而旅客（含託運行李）以下種類均不得攜帶： 

鮮果實（如水果類、瓜果類、檳榔等）。 

土壤、附著土壤之植物、植物產品或其他物品。 

有害生物或活昆蟲：如病原微生物、蚱蜢、甲蟲、兜蟲（獨角仙）、鍬形蟲等。 

列屬禁止輸入疫區之寄主植物或其產品。 

列屬禁止輸入之應施檢疫動物及動物產。（例如來自近三年發生非洲豬瘟國家之豬肉及豬肉製品等）。（編輯：賴禹妡） 

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