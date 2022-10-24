萌翻冬天！哆啦A夢暖暖包萊爾富獨家開賣 預購8折帶回家
昨（23）日是24節氣的「霜降」，也是秋天的最後一個節氣，代表著冬天的腳步近了。逐漸寒冷的天氣真的需要暖呼呼的小物安撫身心，萊爾富獨家開賣超暖和又可愛爆表的哆啦A夢暖暖包，哆啦A夢粉絲從10/28至11/3可到萊爾富各大門市LINE群組預購，還可享預購價199元（原價249元，相當於打8折），每組10入共3款造型，鐵粉必收！不僅如此，萊爾富門市啟用冬季限定「溫罐機」，民眾在11/15前，購買指定飲品享7折優惠！
暖暖包市場消費者有將近8成都是女性，為主攻對商品萌萌外觀訴求，萊爾富獨家推出哆啦A夢手握式12h暖暖包，10/28至11/03於門市LINE群組預購，原價249元，預購期間優惠價199元，限量2,400包，獨特的哆啦A夢造型剪裁，每包10入含3款造型圖案（款式數量隨機），每入都是獨立包裝，且迅速發熱，一拿出手，絕對吸睛滿點，握在手裡不僅暖手更是療癒心情。
萊爾富門市各項冬季保暖商品目前也祭出最低8折起活動，除了上述哆啦A夢款暖暖包，小樂寶手握式暖暖包、熔炎12時手握式瞬熱暖暖包11/15前任選2件8折；10/26起民眾也可在門市選購發熱衣，包含男女款黑色的特級親膚輕暖感V領上衣199元（原價249元，相當打8折）。
此外，萊爾富今（24）日起啟用冬季限定「溫罐機」，11/15前只要購買指定咖啡、奶茶等熱飲，最低7折起。
談到冬季進補暖身，位於大稻埕的台北迪化街商區22日首波推出創新「大稻埕補冬快閃吧」，由中醫科普網紅中醫四物所擔任研發顧問，跨界與香水品牌P.Seven、調酒品牌Cog &J、甜點品牌芙稻菓室等專業職人異業合作，推出限量潮補冬神農香噴霧酒精、期間限定特調及甜點盒，顛覆讓補冬只有湯湯水的印象。國內第一支「補系」碗麵大補帖，也透過商圈媒合餐飲品牌「胭脂食品社」，推出大補帖創意麵點套餐，希望藉此替民眾活血暖身，開啟一個溫暖的冬天。
- 第2件4折：伯朗EX雙倍濃烈咖啡330 mL(售價30元)
- 第2件6折：紅茶花伝皇家奶茶350 mL(售價35元)、提神必備的喬亞滴濾無糖黑咖啡/拿鐵咖啡350 mL(售價39元)、伯朗咖啡/藍山咖啡/醇黑咖啡 240 mL(售價25元)等。(不同價格以2件8折計)