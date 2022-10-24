外食消費動能持續增強！9月餐飲業營業額拿下「連5紅」

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食品、飲料及菸草批發業也因中秋烤肉商機及餐廳食材需求增加，呈正成長。建材及化學材料批發業則因客戶去化庫存拉貨動能放緩，導致年減。綜計1至9月營業額為9兆5811億元，創歷年同期新高，年增7.2%。
9月零售業營業額為3524億元，年增7.5%，為「連13紅」，其中百貨公司、 布疋及服飾品零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業皆為正成長，黃偉傑說明主因，指出消費生活漸回常軌，人潮明顯回流，拉升商品銷售量。而手持行動裝置新品上市挹注，也讓資通訊及家電設備零售業也呈年增。
至於食品、飲料及菸草零售業則呈負成長，主因今年中秋節相對上年提前，使得部分佳節贈禮採購分散至上個月。綜計1至9月營業額為3兆1,129億元，創歷年同 期新高，年增8.6%。
在網路銷售額方面，第3季零售業網路銷售額達1157億元，年增5.4%，其中非店面零售業、布疋及服飾品零售業、綜合商品零售業皆有小幅成長，黃偉傑表示，是由於業者持續擴增網路銷售平台，推出線上購物優惠折扣。
不過，資通訊及家電設備零售業、食品飲料及菸草零售業則呈年減，主因歸咎於上年同季因疫情引發遠距商機及自煮需求，導致比較基期偏高。
經濟部指出，隨著國人逐漸接受疫情常態化，消費者逐步重返實體店購物，拉高實體門市營收規模，使得第3季網路銷售額占整體零售業營業額 10.8%，較上年同季略減0.7個百分點。
此外，各界關心的9月餐飲業營業額為734億元，年增27.5%，拿下「連5紅」。其中餐館業及飲料店業受惠中秋連假帶動聚餐人潮，分別呈現雙位成長。外燴及團膳承包業則因空廚餐點需求增加，年增29.1%。綜計1至9月營業額為6269億元，創歷年同期新高，年增21.4%。
同時，經濟部也公布今年第3季營收，批發業營收為3.1兆元，創下同季新高，年增2.0%；零售業營收為1兆693億元，寫下單季次高紀錄，年增12.4%；餐飲業營收為2,279億元，刷新歷史新高，年增47.2%。
黃偉傑最後提到，10月份的批發業受惠國際品牌消費性電子新品上市，高效能運算、 車用電子等新興科技應用需求續增，以及國內零售端週年慶鋪貨效應， 不過因外需動能放緩，企業庫存去化壓力仍高，預估10月營業額將較上月減少。
零售及餐飲業隨百貨週年慶陸續登場、秋冬換季需求、國慶連假的聚餐與出遊商機，以及邊境管制逐步放寬，均有助推升消費動能，預期營業額可望延續成長態勢。