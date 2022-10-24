資遣員工遭拖欠薪資？台開澄清個案陸續完成協商撥付款項

針對前台開員工今（24）日陳情「資遣員工遭拖欠薪資」一事，台開澄清指出，該自救會所陳之述多屬不實指控，公司在秉持良善經營之責任，從未有拖欠員工薪資之意。日前陸續與能提出薪資證明之合規離職員工達成勞資協議，並已給付薪資。持續有個案比照處理，也已陸續協商完成。

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台開指出，另外針對自救會中部分特定員工蕭鈺豈與周明佩等人，因在職期間故意怠工、離職前侵占業務機密、挪用公款等涉不法行為，依法提出告訴，全案已進入司法，個案無權進行資遣費請求。台開認為自救會之行為乃為無理陳抗舉動，實混淆視聽，在有心人惡意操作下，也構陷媒體成為惡意操作之工具，還望媒體能秉理性平衡處理。

依自救會新聞稿與媒體所刊載之「惡意拖欠員工薪資」，台開對此嚴詞反駁，雖公司遭到外部特定有心人士多次以惡意手法侵占公司資料，人事主機與大量資料遭竊取，當下並使公司營運遭到嚴重干擾，人員致使出勤、薪資所得等亦無法核實，致使個案所提供之2、3月薪資差異甚鉅，公司仍排除萬難，已陸續與個案完成協商、撥付薪資。

台開重申，秉持對支持台開股東負責，日前「資遣、跳票、遭竊、無法出具財報、下市」皆因不法人士惡意所為，致使公司蒙受損失，雖目前已逐步恢復穩定運營，仍懇請公部門能協助介入調查，讓台開再度上市，落實運營藍圖。

台開強調，對於部分前員工以不法手段意圖妨礙公司運營者，將進入司法程序處理。六月吳子嘉先生假冒台開代理人與部分員工進行協商一案，經勞動法庭已判定吳子嘉為違法代理，委託之勞資協商無效。

而自救會發起人蕭鈺豈在離職前，擅自攜出台開集團營業秘密等文件，並假冒台創公司代理人，出席台北市勞動局勞資協調會議，使台北市政府勞動機關誤認調解成立，公司也於日前提出司法訴訟。

自救會部分成員如蕭鈺豈等人，誘騙前員工以非合法離職程序，使部分善良之員工在不查下而蒙受損失，而部分員工簽署「非自願離職同意書」後，於在職期間以怠工、曠工、拒絕移交與不配合公司體制等方式，對於要求返還公司印鑑、重訊金鑰、子孫公司銀行帳戶存摺、資訊系統權限、財務人事資料等業務機密，惡意干擾公司營運，甚有挪用福利金，發放特定人，從事不法行為。並於在職期間，以假託職務之便於公司內部舉辦多次說明會，遊說台開集團員工簽署離職日為3月31日之「非自願離職同意書」，並以「公司即將歇業，可連帶啟動積欠工資墊償基金」為由，要員工簽屬「合意被資遣」。上述行為，已涉犯意圖「使公務人員登載不實」，希望相關政府機關徹查嚴辦。