最高法院「更二連身」違憲？最高法院法官、死囚律師激辯

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其中最為關注的類型是34名死囚主張，最高法院更二連身條款違憲部分。大法官楊惠欽疑惑，為何「更二連身」是從「更二」開始，而不是「更一」？
司法院刑事廳長彭幸鳴表示，因年代久遠，已無從考究，但能推知，是因案件有妥速審判的需求，複雜的案件重複循環，不利審結。
另外，聲請人黃春棋、教授何賴傑認為違憲；鑑定機關人權會認為，應先整體觀察、確認最高法院當時分案機制相關規定，若涉有違反法律保留、法定法官原則時，應屬違憲。
副教授劉芳伶認為合憲，而更二連身條款雖未違反公平法院原則，但違反法定法官原則外，多數意見認為合憲。
最高法院法官吳秋宏表示，經2次發回更審，再上訴第三審的案件，已先經過事實審法院的電腦隨機抽籤分案，及再由更一審、更二審電腦隨機抽籤分案，不應再指為由特定法官承審，沒有違反法定法官原則。
最高法院以德國聯邦最高法院2022年事務分配附則規定，「前經本院做裁判之刑事案件再次繫屬本院者，縱令事務分配計劃經變更，仍由該法庭辦理」，也就是連身條款，足見連身條款並不違反法定法官原則而違憲。
吳秋宏指出，如今可依時空背景不同，討論更二連身條款有無存廢的必要性，但不認為連身條款有違憲問題。
本次說明會歷時約1小時40分，大法官蔡烱燉、黃虹霞及林俊益主動迴避，吳陳鐶線上參與，由12位大法官出席審理，最後由審判長許宗力宣示，聲請人、關係機關、專家學者及併案聲請人等之補充意見，得於11月20日前以書面方式向憲法法庭提出。