金鐘開場阿翰、曾寶儀讚爆！鬼之巧合曝光　網友雞皮疙瘩

▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）
▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 08:04:452022-10-25 08:05:13

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間圓滿落幕，亮點不間斷，典禮掀起一波又一波的高潮，被封為是「近幾年最強金鐘典禮」，然而在開場時，主持人曾寶儀開場影片特別邀請網紅阿翰加持，大玩今年度爆紅的「九天玄女」梗，搬出算命阿姨，讓典禮在一開始就被炒熱氣氛，網友讚不絕口。而阿翰也在臉書上透露這一切的契機，更發現兩人合體「似乎是命中注定」引來10萬網友按讚朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年第一次主持金鐘的曾寶儀，開場影片特別邀請網紅阿翰共同拍攝，搬出今年度爆紅的「九天玄女」助陣，兩人從算命開始契機，透過冥想的方式，兩人分飾多角，重現《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記2》及《茶金》等作品場景，每個角色都學得有模有樣，華麗開場讓網友大讚「這個開場應該是近幾年最強」、「太神了，完美到不知道該說什麼」。

▲阿翰因為《茶金》這一幕，決定接拍金鐘短片。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰與曾寶儀一同拍攝金鐘57的開場影片，串連入圍最佳戲劇的五部戲。（圖／翻攝自三立電視）
而阿翰24日晚間則在臉書表示「8月底還在歐洲時，接到一通曾寶儀的電話，她說她想帶我去更大的舞台上，當聽到是金鐘時真的還有那麼點怕，畢竟台下都是厲害的演員，隨後曾寶儀也不斷的鼓勵我，隨後馬上與導演討論劇本，從各場景的轉場銜接的構想，都讓他非常佩服導演的點子，決定不論如何一定要拍出來」。

阿翰感謝金鐘等級的造型、製片團隊以及所有工作人員，他透露「說起來很奇妙，拍算命阿姨第一集設定，來算命的就是『曾小姐』，沒想到這次真的又是曾小姐，而且還戴著開運假睫毛回來，好像老早就安排過的一樣」阿翰誠摯感謝曾寶儀在這種時刻想到他，也願意給他這個機會嘗試，阿翰逗趣的說「年初時算命師說今年走，女性長輩的貴人運，但因為常扮阿姨，忘了自己其實是晚輩，現在想起來還是蠻準的哈哈」！

▲
▲阿翰半年前推出算命阿姨第一集時，來算命的正好是曾小姐，恰巧與曾寶儀同姓。（圖/阿翰PO影片YT）
貼文一出，引來10萬名網友狂讚，不少人紛紛表示「太鬼了！第一集的算命阿姨竟然真的是曾小姐＝＝雞皮疙瘩....」、「好扯....現在直接懂了開運假睫毛的梗了」、「原來第一集算命阿姨就是曾小姐！真的很猛喔，太佩服曾寶儀想到你，然後你們拍了這個影片」、「鬼到爆的創意，真的很厲害，影片五刷了」、「就好像老早就知道主持人是曾寶儀一樣，太神了」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲曾寶儀剛好姓曾，符合第一集算命阿姨的客人，帶著「開運假睫毛」二度造訪，影片直接銜接成功。（圖/阿翰PO影片YT）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

金鐘典禮5亮點太狂！她公開出櫃　謝盈萱台上飆髒話超糗

陳亞蘭奪視帝破紀錄！網愣：怎頒給女生　獎項早藏關鍵字

《華燈初上》入圍11項全滅！觀眾點評3關鍵：雖敗猶榮了

楊謹華7度槓龜！「6年前這部戲」飲恨沒拿獎　當晚她痛哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀