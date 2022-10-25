金鐘開場阿翰、曾寶儀讚爆！鬼之巧合曝光　網友雞皮疙瘩

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而阿翰24日晚間則在臉書表示「8月底還在歐洲時，接到一通曾寶儀的電話，她說她想帶我去更大的舞台上，當聽到是金鐘時真的還有那麼點怕，畢竟台下都是厲害的演員，隨後曾寶儀也不斷的鼓勵我，隨後馬上與導演討論劇本，從各場景的轉場銜接的構想，都讓他非常佩服導演的點子，決定不論如何一定要拍出來」。
阿翰感謝金鐘等級的造型、製片團隊以及所有工作人員，他透露「說起來很奇妙，拍算命阿姨第一集設定，來算命的就是『曾小姐』，沒想到這次真的又是曾小姐，而且還戴著開運假睫毛回來，好像老早就安排過的一樣」阿翰誠摯感謝曾寶儀在這種時刻想到他，也願意給他這個機會嘗試，阿翰逗趣的說「年初時算命師說今年走，女性長輩的貴人運，但因為常扮阿姨，忘了自己其實是晚輩，現在想起來還是蠻準的哈哈」！
貼文一出，引來10萬名網友狂讚，不少人紛紛表示「太鬼了！第一集的算命阿姨竟然真的是曾小姐＝＝雞皮疙瘩....」、「好扯....現在直接懂了開運假睫毛的梗了」、「原來第一集算命阿姨就是曾小姐！真的很猛喔，太佩服曾寶儀想到你，然後你們拍了這個影片」、「鬼到爆的創意，真的很厲害，影片五刷了」、「就好像老早就知道主持人是曾寶儀一樣，太神了」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。