阿翰曾拒拍金鐘片！曾寶儀1句話逆轉　生啃豬腳內幕曝光

▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）
▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 08:54:51

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間圓滿落幕，亮點不間斷，典禮掀起一波又一波的高潮，被封為是「近幾年最強金鐘典禮」，然而其中備受熱議的經典「開場片段」，由主持人曾寶儀以及網紅阿翰攜手合作，神還原今年入圍的五部最佳戲劇作品，播出之後廣受好評。而阿翰24日晚間也在臉書透露，其實一開始接到邀約時就先拒絕，不過因曾寶儀的鼓舞才答應，最終成品不僅高品質，更是獲得許多觀眾迴響。

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阿翰24日晚間在臉書分享此次金鐘接洽過程，透露8月底自己還在歐洲時，接到曾寶儀的電話邀約合拍金鐘開場影片，以今年五月「算命阿姨之九天玄女」的基地作為發想，不過由於是金鐘獎，台下充滿許多資深且優秀的演員，讓阿翰有些怯步地表示「不要吧！」

▲阿翰因為《茶金》這一幕，決定接拍金鐘短片。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰因為曾寶儀的鼓舞接下金鐘開場片的嘉賓，討論到《茶金》一幕的劇本時，更是激動的表示「無論如何一定要拍出來」。（圖／翻攝自三立電視）
而曾寶儀沒有放棄，直接霸氣表示「衝啦！怕什麼 有我在！」這才讓阿翰決定嘗試，並且與團隊開始討論劇本以及拍攝內容，隨後討論到《茶金》一幕，他與曾寶儀品嚐後，透露該茶是「57年的金鐘茶」時，讓阿翰感到非常感動，不僅佩服導演的點子，也讓他下定決心無論如何都要拍出來，結果成品相當精緻又完美，獲得觀眾喜愛。

然而，其中在還原戲劇《斯卡羅》時，阿翰蹲在地上一手拿著「生的稻米」，一手拿著「生的豬腳」直接開始啃食，讓不少網友相當驚訝，認為應該只是替代道具並不是真的，阿翰則親自解釋「很多人問怎麼克服生豬肉的，就是每演完一次，就要拿蘋果西打漱口哈哈哈哈哈哈」讓不少網友驚呆「＝＝生豬腳是真的.....」、「原來豬腳是真的，到底要多敬業啊＝＝」、「你沒有看到你在啃豬腳時，吳慷仁都替你鼓掌了」、「太誇張，豬腳稻米都是生的，致敬你」貼文也釣出許多藝人以及網紅給阿翰肯定，可以說是相當成功的跨界合作。（編輯：張嘉哲）

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▲阿翰透露生豬腳是真的，每拍攝一次，他就必須喝蘋果西打來漱口，讓不少網友大讚敬業。（圖/阿翰PO影片臉書）

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