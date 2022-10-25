小孩父親發聲了！曝兒子要自證清白：抬頭挺胸回天王星
「原子少年」天王星人氣成員小孩（何世華）捲入感情糾紛，為不拖累其他成員發展並專注於官司，日前宣布退出團體。小孩父親昨（24日）深夜在近9千位粉絲的臉書粉專發文，除了透露小孩的近況，也轉述兒子的心境，「世華說要證明自己的清白，才能抬頭挺胸的回天王星」。
何爸爸表示，事發後收到粉絲私訊、外界的關心，因此決定發聲轉告一些訊息，指小孩「沒事，他還扛得住」，雖然心情很失落、心痛，沒了目標，也羨慕其他團體都很順利在進行活動或商演，但換個方面想，天王星休息的日子一直創作新作品，沒有停擺，醞釀後的舞台只會更好，請大家給他們一些時間，「我們都希望天王星走得更長遠，不是曇花一現」。
對於粉絲的不安，何爸爸強調，天王星「絕對不會隕落」，這段時期請粉絲先把關注力轉向另外4位成員，「世華的事件已經進入司法程序，我們有信心司法會還世華清白，經紀公司也清楚世華是天王星的其中一個靈魂，缺一不可，你們的愛與鼓勵世華都知道，但世華說要證明自己的清白才能抬頭挺胸的回天王星」。
何爸爸說，兒子沒有離開大家，請粉絲互相打氣，不要灰心，小孩將來會努力用作品回饋粉絲，「請耐心等待他回歸的那一天！再次感謝大家對世華的支持與愛護！謝謝！」粉絲留言：「謝謝世華爸爸，你們辛苦了」、「世上沒有過不去的檻，一切都會變得更好的，加油喔！期待回來的一天」、「記起教訓，加油」、「天王星的C位會一直在，等你回來」！（編輯：楊穎軒）