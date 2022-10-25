交友軟體上男性8成都有「1興趣」！內行笑了：給女生看的
出社會後生活圈大幅縮小，難以認識各式各樣的人，故許多人會透過參加興趣活動，或藉由交友軟體來找拓展人際圈。有位女性民眾使用知名交友軟體Tinder時，發現男生的興趣出現奇異的「高度重疊」，不管什麼類型的男性，興趣八成都是出外露營，發文分享後得到熱烈討論。
原PO於PTT上發文，說明自己最近使用Tinder時發現，上頭的男生不管高矮胖瘦興趣全都是出外露營，且出現機率高達八成以上，另她相當困惑「什麼時候興趣從聽音樂看電影變成露營？ 有沒有這方面的八卦？」。
對此，網友提出「爬山、露營、健身」是現代的打卡運動，並直言這類興趣就是專門寫給女生看，「其實那個就寫給女生看的，如果女生喜歡閱讀的話，那就每個男生都泡圖書館！」、「因為現代女生都喜歡趴趴走到處玩」、「因為男生的興趣都是女生喜歡什麼才跟著做的啊，以前的女生喜歡音樂、電影，現在變成露營」、「放心之後就是出國，解封誰要露營」。
但也有人反駁「什麼時候現在女生喜歡露營啊？笑死耶」，且這樣興趣高度重疊的奇異現象不僅出現在男性中，交友軟體上的女性也多有健身「這那有什麼，九成以上女性都健身才厲害」、「就跟一堆台女永遠都說自己喜歡運動一樣可笑」。 （編輯：李惠婷）