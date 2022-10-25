不是萬聖節扮妝！男「眼球伸縮自如」 創世界紀錄第一名
萬聖節無成本變裝！巴西一位男子有項特異功能，他的眼球能凸出眼窩1.82公分，側面甚至能看到厚度，而這項特殊能力使他成為金氏世界紀錄中「眼球凸出最多的男性」，不過他也透露，當他將眼球凸出一段時間後，會短暫地陷入失明。
據外媒報導，這名擁有特殊眼球的巴西男子為梅斯奎塔（Sidney de Carvalho Mesquita），他從小就喜歡扮鬼臉，在9歲時發現自己眼球的特殊之處。當梅斯奎塔的父母知道這件事後，非常擔心兒子是否罹患特殊疾病，不過醫生表示他身強體壯，驗光師更讚其擁有罕見天賦，梅斯奎塔對此感到相當自豪。
眼球凸出的現象在醫界被稱為「球體脫位（Globe luxation）」，梅斯奎塔並不是唯一能做到此事的人。今年1月時，梅斯奎塔向金氏世界紀錄提出申請，在巴西聖保羅市以眼球凸出1.82公分獲得官方認證的「眼球凸出最多的男性」，打敗前一位紀錄保持人古德曼（Kim Goodman）1.19公分的成績。
梅斯奎塔表示當眼球凸出20到30秒時，他會短暫地陷入黑暗，不過他認為這項天賦是父母及造物主賦予的恩賜，身為鼓手和DJ，他常常在聚會中表演這項才能。（編輯：李惠婷）