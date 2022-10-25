金鐘開場劇照曝光！阿翰《華燈》撞臉她 本尊現身飆髒話
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮日前落幕，主持人曾寶儀開場、多段串場都廣受好評，被評為是「近幾年最強金鐘典禮」。其中備受熱議的經典「開場片段」，由主持人曾寶儀以及網紅阿翰攜手合作，神還原今年入圍的五部最佳戲劇作品，推出之後引爆熱議，阿翰也在臉書公開所有劇照，且每張都有圖說相當精細，陶晶瑩更是不小心撞臉阿翰飾演的《華燈初上》阿季，讓她又氣又好笑的直喊「靠北！」笑翻所有粉絲。
阿翰24日晚間在臉書上分享這次與曾寶儀合作的契機，原先婉拒拍攝的他，因為曾寶儀鼓勵他「衝啦！怕什麼！有我在！」阿翰便答應拍攝，後來又演到《茶金》一幕表示兩人喝的茶是「熬製57年的金鐘茶」，讓阿翰下定決心無論如何都要拍攝完成，所幸最後出品成果相當高品質且優秀，獲得廣大觀眾喜愛。
而阿翰也接連公開多組劇照，包括《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記2》及《茶金》等場景花絮，其中像是出演《斯卡羅》時，阿翰直接生啃稻米以及豬腳，讓網友相當驚艷；另外演到《逆局》時，因為平常男扮女裝角色較多的緣故，讓難得出演男生角色的阿翰都笑說「長這樣應該有女友吧？」
至於最好笑的莫過於出演《華燈初上》阿季一角時，阿翰透露「化完妝在旁邊的工作人員都說：怎麼變成陶子姐了？讓他緊急直呼：我是阿季啦！」並且該張照片還標記陶子姐臉書，結果陶晶瑩被釣出，看了照片之後直接回應「靠北.......」讓網友全部笑翻「乾！真的有像，我快笑死了」、「人生有幾人可以被陶子姐罵靠北的啦！」、「我笑到肚子好痛，真的好像陶子姐」、「難怪那時候看就覺得不像阿季，原來是像陶子姊」。
另外翻拍《華燈初上》來客串的唐綺陽老師也被阿翰爆料，劇中裡的豬腳最後被唐綺陽打包帶走，又是讓網友全部笑翻「打包豬腳？我真的快笑死」、「阿翰真的很好笑XD這種事怎麼也講出來啦」、「唐老師真的是吃到變國師欸XD」。（編輯：張嘉哲）